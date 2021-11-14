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غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بمدينة بني سويف

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غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بمدينة بني سويف غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بمدينة بني سويف

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قال المحاسب هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، إنه تم غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بمدينة بنى سويف، وايضا تم غلق عدد 2 سيبر للألعاب الإلكترونية يعمل بدون ترخيص وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضاف رئيس المدينة أن هذه الاجراءات تاتى في اطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء حيال مخالفات الإجراءات الاحترازية، من خلال العديد من الإجراءات منها: مواجهات التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء ،والتشديد على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس لافتا إلى ان حملة تفتيشية قامت بالمرور على مراكز الدروس الخصوصية والمحلات غير المرخصة وضمت الحملة علاء الصغير والمهندس محمد رياض نائبي رئيس المدينة ومسئول الرخص.

المصرى اليوم

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