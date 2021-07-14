"القحطاني" إلى المرتبة 14 بالحرس الوطني

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صدر قرار بترقية مدير الشؤون الفنية بوكالة الحرس الوطني بالقطاع الغربي المهندس محمد بن إبراهيم القحطاني، إلى المرتبة الرابعة عشرة.

وعبّر المهندس "القحطاني" عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، مقدمًا أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولوزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، سائلًا الله أن يعينه على أداء الأمانة وبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن.

تهنئ "سبق" المهندس محمد القحطاني بمناسبة ترقيته إلى المرتبة 14، متمنين له مزيدًا من التقدم والنجاح.