بث مباشر الزمالك يلا شوت| رابط مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي Yalla shoot اليوم من دليل مصر بدون تقطيع HD جودات

بث مباشر الزمالك ومازيمبي يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك اليوم كورة اون لاين يلا كورة لايف Kora Goal الاسطورة، سيكون فريق الزمالك على موعد مع مهمة صعبة، مساء اليوم الجمعة، في مواجهة ضيفه مازيمبي الكونغولي على ملعب السلام، في خامس جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ويحل مازيمبي ضيفًا على الفرق المصرية للمرة التاسعة، لكن الفريق الكونغولي لم يعرف طعم الخسارة على أرض مصر منذ عام 2012 على يد الأهلي، إلا أن الرقم الأبرز أن الزمالك لم يعرف الفوز على مازيمبي منذ 18 عامًا.

بث مباشر الزمالك ومازيمبي

نقدم لكم رابط مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر يلا شوت الزمالك ومازيمبي Yalla shoot أونلاين بدون تقطيع كورة لايف بلس، زيارات مازيمبي إلى مصر بدأت في التاسع من شهر يناير عام 1970 في مواجهة الإسماعيلي بستاد القاهرة وبحضور جماهيري قياسي في إياب نهائي دوري الأبطال، وفاز الدراويش وقتها 3-1 عن طريق علي أبو جريشة وثنائية سيد عبد الرازق بازوكا، ليحصد الإسماعيلي لقب البطولة القارية كأول فريق عربي يتوج بالبطولة وكان وقتها مازيمبي بمسماه القديم.

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يلا شوت الجديد، بث مباشر الزمالك يلا شوت الزمالك بث مباشر كورة لايف اون لاين يوتيوب الشوط الاول لايف بي ان سبورت، وعاد مازيمبي لزيارة مصر عام 2014 لمواجهة الزمالك في دور المجموعات بدوري الأبطال، وتعادلا دون أهداف ثم حقق الفريق الكونغولي الفوز على سموحة السكندري في عقر داره بثنائية دون رد في دور المجموعات لدوري الأبطال عام 2015، وكانت آخر زيارة من مازيمبي لمصر في النسخة الماضية لدوري الأبطال وتحديداً دور المجموعات في ضيافة الإسماعيلي وتعادلا بهدف لكل منهما في عام 2019.