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ثقافة القصير تناقش «الإعجاز العلمى فى القرآن والسنة»

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ثقافة القصير تناقش «الإعجاز العلمى فى القرآن والسنة» ثقافة القصير تناقش «الإعجاز العلمى فى القرآن والسنة»

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نظم بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان «الإعجاز العلمى في القرآن والسنة» بمدرسة الثانوية بنات بالقصير، ألقاها فتحى برشاوى. وأوضح أن ما جاء به القرآن من إعجاز علمي يثبت صحة كل حرف جاء في القرآن الكريم مدللا على ذلك بعدد من المعجزات العلمية المعاصرة التي حكي عنها القرآن قبل ألف وأربعمائة عام.

استضافت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا مدرسة المستقبل الإبتدائية بسفاجا حيث تم تنفيذ يوم ترفيهي تضمن عرض أفلام كارتون وأغاني للأطفال وقراءة قصص ومسابقات ترفيهية كما أقامت المكتبة أمسية شعرية للشاعر عيد السويفي تضمنت عدة قصائد بعنوان عصفور كناريا وقصيدة يا خالق الناس وقصيدة بعنوان «أمي ولسعة فنجانين قهوة»،

فى مكتبة الخالدين بسفاجا أقيمت ورشة حكي عن الشجاعة ألقتها أميرة عبدالعزيز، تحدثت فيها عن صفة الشجاعة والفرق بينها وبين الرعونة والمواقف التي تُكسب الطفل الشجاعة واثقة بالنفس. وعقد بيت ثقافة الحمراوين محاضرة بعنوان أهمية الجيل الجديد وعداده ليكون جيل المستقبل ألقاها غريب جاب الله. موضحا أن الأوطان تزدهر بشبابها، لما لهم من دورٌ مهمٌ في بناء المجتمع متمثلاً بحضاراته وإنجازاته، وتقدمه وتطوره، فهم عماد الوطن والأمة، وهم من يساهمون في نجاحه والدفاع عن القضايا العامة فيه، فبالشباب تتباهى أوطاننا في محافل العلم وساحات التطور والابتكار، إنهم مِقوَد التغيير الذي يتحوّل من خلاله الفساد إلى صلاح، والظلام إلى نور، والضلال إلى هدى، لا سيما إن أُنشئ هذا الشباب على المبادئ والقيم الحميدة.

وأقام قصر ثقافة الشلاتين عرض فيلم بريجكتور بعنوان «مستقبل مشرق» كما نظم قصر ثقافة حلايب عرض فنى لفرقة حلايب للفنون التلقائية بقيادة طاهر على، تضمن عدد من رقصات الجنوب التي تعكس حضارة وثقافة المنطقة.

المصرى اليوم

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