وزارة الصحة : لدينا 37 مليون جرعة من كافة لقاحات كورونا

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كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه منذ إعلان وزارة الصحة تطعيم الفئة العمرية مابين 15-18 عامًا بلقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا وشهد الموقع تسجيل تلقي اللقاح إقبالًا كبيرًا من قبل أولياء الأمور للتسجيل لذويهم، وكل من قام بالتسجيل تم إرسال رسالة له بموعد ومكان تلقي الجرعة.

تابع مجاهد في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، أنه تم توجيه الطلاب إلى الأماكن المخصصة لتلقي لقاح فايزر المخصص لتطعيم هذه الفئة العمرية، موضحًا أن الأيام الماضية شهدت إقبالًا كبيرًا لتلقي اللقاح بسبب توفر نحو 37 مليون جرعة من كافة اللقاحات بعد نجاح مصر في الحصول على 100% من أنواع اللقاحات الموجودة في العالم«.

وأوضح: «عندنا أماكن للتطعيم مش بس كده بنروح المولات والمترو وكله لتلقي اللقاح».

وبالنسبة إلى تطعيمات المدارس وهل سيتوجهون لها قال: هذه الفئة لا تطعم إلا بلقاح فايزر والذي يتطلب تجهيزات حفظ معينة لتكون في درجات حرارة معينة ومن ثم يتم توجيه هذه الفئة العمرية لتلك المراكز المخصصة لتلقي الجرعة المخصصة عشان يكون آمن ومؤمن تخزينيًا في درجات حرارة معينة«.

وشدد على أنه يوجد تنسيق مستمر مع وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن للوصول لاستهداف تلك الفئة العمرية المقدرة بنحو 4 مليون طالب، قائلًا: من قبل مايتوفر لقاح كورونا بهذه الكمية لمسنا وعيًا من الأسر وأولياء الأمور بضرورة تطعيم أولادهم وكان فيه مناشدات من أولياء الأمور أن يبدأ تطعيم هذه الفئة العمرية.

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية