«اترعبت من الاسم».. برلماني يعلق على مسرحية «المومس الفاضلة» لإلهام شاهين

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كشف النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، تفاصيل تقديمه طلب إحاطة لوزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم بسبب إعلان «شاهين» عن تقديم «المومس الفاضلة» على المسرح القومي، قائلًا: «الواحد اترعب من اسم المسرحية، لأننا نبني دولة مرتبطة بالعالم».

وتابع «محسب»، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، المذاع على فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، أنه استفز من اسم المسرحية التي أعلنت عنها إلهام شاهين، خاصة أنها أعلنت عن تقديم مسرحية تتناول ثقافة مختلفة تمامًا عن الثقافة الغربية.

ولفت إلى أنه محرج من اطلاق اسم المسرحية «المومس الفاضلة»، معقبًا: «أنا محرج أقول الإسم، احنا في حاجة إلى وقفة، اسم المسرحية صادم للغاية، لا يوجد أي رسالة في هذه المسرحية إلا أنها تؤدي إلى لغبطة جيل كامل».

ولفت إلى أنه تقدم بطلب إحاطة لوزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم بسبب إعلان «شاهين» عن تقديم هذه المسرحية على المسرح القومي، معقبًا: «لا يمكن أن نقبل أبدًا تقديم هذه المسرحية، وأنا حزين من تكرار هذا اللفظ».