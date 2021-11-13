محافظ أسوان : تجازونا أزمة السيول بشكل مقبول والخسائر في العشوائيات

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أكد اللواء اشرف عطية محافظ اسوان، تلقيهم انذار من هيئة الأرصاد منذ 4 أيام تتحدث عن امكانية حدوث سيول وأمطار غزيرة في المحافظة، قائلا: «هيئة الأرصاد أوضحت الاحتمالات الواردة وإحنا بالفعل بقالنا فترة تستعد وتجاوزنا الأزمة بشكل مقبول وكل الخسائر هي الخسائر الخاصة بالعشوائيات».

وأوضح اللواء أشرف عطية محافظ اسوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن المنزل التي تضررت مصنوعة من الطين اللبن والأسقف الصاج، مؤكدا أن هذه المنازل عشوائية وهي الخسائر في السيول.

وتابع: «هناك خطة للدولة لإنهاء العشوائيات في أسوان وانهينا كثير من العشوائيات والحجم المتبقي من العشوائيات قليل جدا مقارنة بالسابق والسنة القادمة هنكون خلصنا العشوائيات»، مفيدا بأن حالة الطقس السيئ كان محدد لها 3 أيام امس واليوم وغدا، ورئيس الوزراء يتابع الموقف أول بأول لتقديم حلول بكافة النماذج كما أن وزارة الري استعدت بقوة للسيول من خلال إنشاء 36 مخر صناعي وحاجز ترابي و13 بحيرة صناعية موزعين في كافة انحاء المحافظة وخففت من وطأة السيول.