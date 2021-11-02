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"التعاون الإسلامي" تدين استهداف الحوثي للمدنيين في جازان بـ"مفخختين"

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"التعاون الإسلامي" تدين استهداف الحوثي للمدنيين في جازان بـ"مفخختين" "التعاون الإسلامي" تدين استهداف الحوثي للمدنيين في جازان بـ"مفخختين"
"العثيمين" جدد وقوف المنظمة ومساندتها لجميع إجراءات المملكة لحفظ أمنها

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين الأبرياء في مدينة جازان بطائرتين مسيرتين مفخختين، حيث تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراضهما وتدميرهما قبل الوصول إلى هدفيهما.

وشدد الأمين العام على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي.

وجدد "العثيمين" وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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