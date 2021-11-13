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قبل الغرامة.. آخر موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2021

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قبل الغرامة.. آخر موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2021 قبل الغرامة.. آخر موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2021

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بدأت الشركة المصرية للاتصالات WE تحصيل فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبر الماضي اعتبارًا من يوم 15 أكتوبر 2021، والتى تقوم بالمحاسبة عن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر 2021.

وتستعرض المصري اليوم لقرائها مواعيد دفع فواتير التليفون الأرضي كما تقدم أيضًا رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2021.

مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر

قامت الشركة المصرية للاتصالات باصدار فاتورة التليفون الأرضي فى يوم 15 أكتوبر 2021، ومنحت الشركة مهلة شهر لسداد الفاتورة تنتهى في يوم 14 نوفمبر الجاري.

تقوم شركة وي WE بمنع إجراء الاتصالات عن العملاء غير مسددي الفاتورة اعتبارًا من يوم 15 نوفمبر الجاري ولمدة شهر ينتهي يوم 14 ديسمبر من الشهر المقبل.

تقطع الشركة الحرارة عن تليفونات العملاء غير المسددين لفاتورة أكتوبر وتقوم بفرض غرامة تأخير اعتبارًا من يوم 15 ديسمبر 2021.

تستطيع معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر، من خلال موقع الشركة على الانترنت، أو عبر الإتصال بالرقم المختصر 19777 التابع لشركة وي من التليفون الأرضي.

وتستعرض المصري اليوم فيما يلي رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون.

وتكون طريقة الاستعلام من خلال موقع الشركة عن طريق إدخال رقم التليفون المطلوب معرفة قيمة الفاتورة وكود المحافظة.

ما هي كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي؟

توجد طرق متعددة يمكن من خلالها دفع فواتير التليفون الأرضي، أهمها الدفع المباشر فى سنترالات الشركة أو الدفع أون لاين عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات WE.

يمكن الدفع أيضًا من خلال خدمة فورى، أو عبر مكاتب البريد المصري، أو من ماكينات ATM التابعة ببنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي CIB، وكذلك عبر خدمة فودافون كاش.

وتستطيع دفع فاتورة التليفون أيضًا من خلال الخدمات الأخري مثل أمان ومصاري وسداد وBee وممكن وخدماتي.

ما هو رقم أعطال التليفون الأرضي؟

تستطيع الإبلاغ عن أعطال التليفونات التابعة للشركة المصرية للاتصالات عبر الرقم المختصر 111 المخصص من الشركة لتلقي شكاوي العملاء.

فاتورة التليفون الارضي وآخر موعد للسداد من الشركة المصرية للاتصالات - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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