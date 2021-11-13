«محدش يشيلني» ... محمد نجاتي يعلق عن علاقته بطلاق منة عرفة

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علق الفنان محمد نجاتي، على الأنباء التي ترددت مؤخراً حول علاقته بإنفصال الفنانة الشابة منة عرفة عن زوجها الفنان الشاب محمود المهدي قبل عودتهما، قائلاً :«أنا تم الزج باسمي في الحكاية وأولادي بيسألوني عن الحكاية، فالموضوع كان شائك عندي في البيت، ولقيت اسمي جوة حكاية طلاق ومكنتش متوقع أن الموضوع يوصل للمرحلة دي».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج«الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة MBC مصر: «أنا بعمل مسلسل اسمه فيلا 101 وبيشاركني فيه نجوم ومنه عرفة طالعه اختي وانا دكتور أمراض نسا وهي اغمى عليها ومعايا بنتين في المشهد وكان من الطبيعي أن أنا أشيلها لأني أخوها ولقيتها بتقول وقالتلي أنا ماضية أن محدش يشيلني».

وتابع :«فا المخرج قال هناقش المشهد دا بعدين ومش هنعملوا أصلا دلوقتي، دخلنا في مشهد وهي نايمة على السرير وأنا كا دكتور نسا بكتشف أن هي حامل، هكتشف ازاي أنها حامل من غير ماكشف عليها، وأجس النبض فرفضت منة، فا المخرج أصر على المشهد واليوم خلص وتاني يوم بيقولولي انها انفصلت عن جوزها».

وأستكمل :«لقيت بعد كدة أن الطلاق ده بسبب مشهد انا عملته وانا معملتش حاجة والمشهد لا يستدعي دة واكتشفت الكلام دة على الانستجرام الخاص بزوجها محمود المهدي».

وأختمم :«أنا انشاء الله هكون موجود مع دكتور أشرف زكي يوم الأحد، عشان اشوف العقد إذ كان اللي مكتوب فيه أي اللي مسموح لي أن أعمله واى اللي مش مسمحولي، وأنا شايف أن دة شكل من أشكال إهانة المهنة لأننا في مهنة محترمة».