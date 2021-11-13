أخبار عاجلة

غدًا السبت .. تعطيل الدراسة في شمال سيناء لسوء الأحوال الجوية -
ضبط عاطل بحوزته 12 طربة حشيش بكمين أمني في سفاجا -
تعرف علي طاقم تحكيم مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الجمعة في الدوري -
تفاصيل القاء القبض علي رضا عبدالعال وحبسه.. وفاروق جعفر يخرجه من السجن -
العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية -
شوفوا أجمل امرأة متزوجة فى العالم.. أم لـ 3 أطفال وسيدة عاملة ولها نشاطات اجتماعية -
فيروس جديد يصيب الأطفال.. أر إس في يهدد صحة الصغار .. د. أشرف عقبة يوضح التفاصيل -
أحمد عمر هاشم يواجه منتقدي البخاري والشعراوى بتصريحات حاسمة..ويكشف حقيقة سجدة إمام الدعاة يوم النكسة -
ادعوا لهم بالشفاء.. صلاح السعدنى ولطفى لبيب وسهير البابلى نجوم كبار غيبهم المرض عن التمثيل -
هالة فؤاد.. قصة المرأة التى خسرها أحمد زكى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

«محدش يشيلني» ... محمد نجاتي يعلق عن علاقته بطلاق منة عرفة

Print
«محدش يشيلني» ... محمد نجاتي يعلق عن علاقته بطلاق منة عرفة «محدش يشيلني» ... محمد نجاتي يعلق عن علاقته بطلاق منة عرفة

لاقتراحات اماكن الخروج

علق الفنان محمد نجاتي، على الأنباء التي ترددت مؤخراً حول علاقته بإنفصال الفنانة الشابة منة عرفة عن زوجها الفنان الشاب محمود المهدي قبل عودتهما، قائلاً :«أنا تم الزج باسمي في الحكاية وأولادي بيسألوني عن الحكاية، فالموضوع كان شائك عندي في البيت، ولقيت اسمي جوة حكاية طلاق ومكنتش متوقع أن الموضوع يوصل للمرحلة دي».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج«الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة MBC : «أنا بعمل مسلسل اسمه فيلا 101 وبيشاركني فيه نجوم ومنه عرفة طالعه اختي وانا دكتور أمراض نسا وهي اغمى عليها ومعايا بنتين في المشهد وكان من الطبيعي أن أنا أشيلها لأني أخوها ولقيتها بتقول وقالتلي أنا ماضية أن محدش يشيلني».

وتابع :«فا المخرج قال هناقش المشهد دا بعدين ومش هنعملوا أصلا دلوقتي، دخلنا في مشهد وهي نايمة على السرير وأنا كا دكتور نسا بكتشف أن هي حامل، هكتشف ازاي أنها حامل من غير ماكشف عليها، وأجس النبض فرفضت منة، فا المخرج أصر على المشهد واليوم خلص وتاني يوم بيقولولي انها انفصلت عن جوزها».

وأستكمل :«لقيت بعد كدة أن الطلاق ده بسبب مشهد انا عملته وانا معملتش حاجة والمشهد لا يستدعي دة واكتشفت الكلام دة على الانستجرام الخاص بزوجها محمود المهدي».

وأختمم :«أنا انشاء الله هكون موجود مع دكتور أشرف زكي يوم الأحد، عشان اشوف العقد إذ كان اللي مكتوب فيه أي اللي مسموح لي أن أعمله واى اللي مش مسمحولي، وأنا شايف أن دة شكل من أشكال إهانة المهنة لأننا في مهنة محترمة».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية

العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية

محمد صلاح يتبرع للحيوانات المصرية.. «مو» يفتح المزاد على قميصه في مباراة مانشستر يونايتد (صور)

محمد صلاح يتبرع للحيوانات المصرية.. «مو» يفتح المزاد على قميصه في مباراة مانشستر يونايتد (صور)

إبراهيم حسن يفتح النار ضد كيروش: مصر لن تتأهل للمونديال بهذا المستوى

إبراهيم حسن يفتح النار ضد كيروش: مصر لن تتأهل للمونديال بهذا المستوى

أعلى محكمة مصرية تغرم محمد رمضان 6 ملايين جنيه

أعلى محكمة مصرية تغرم محمد رمضان 6 ملايين جنيه