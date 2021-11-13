رسميًا.. خوان براون مديرًا فنيًا للإسماعيلي

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قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى تعيين الأرجنتيني خوان براون، مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، خلفا لطلعت يوسف الذي رحل عن الفريق مؤخرا.

وكان المدرب الأرجنتينى قد وصل القاهرة قبل أن يجتمع بالمهندس يحيى الكومى وباقي أعضاء مجلس الإدارة لوضع الرتوش الأخيرة على التعاقد .

وجاء اختيار المدرب الأرجنتيني في ظل خبراته الواسعة رغم صغر سنه وقدراته الكبير على تطوير قدرات الفريق وإعاده النتائج لمسارها الصحيح وبشكل سريع.

في سياق متصل حرص براون، على حضور ودية الفريق اليوم أمام طلائع الجيش من أجل متابعة الفريق على الطبيعة وتكوين فكرة مبدئية عن حالة الفريق الفنية والبدنية واكتشاف تحركات اللاعبين داخل البساط الأخضر.

ونجح مجلس إدارة النادى الاسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومى في التعاقد مع مدير فني جديد عقب اعتماد اللجنة الأوليمبية للمجلس لفرض الاستقرار داخل صفوف الفريق ومساعدة اللاعبين على التألق من جديد وذلك بخلق دوافع جديدة وفكر متميز.