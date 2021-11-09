هل يتم الاستغناء عن كهربا وطاهر والشحات؟ مصدر في الأهلي يرد

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يستمر الحديث في الفترة الحالية عن رحيل عدد من نجوم مركز الهجوم في فريق الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة خاصة في ظل عدم مشاركتهم بصفة أساسية.

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ويأتي محمود عبدالمنعم كهربا على رأس القائمة المرشحة لمغادرة المارد الأحمر خاصة بعد الاستبعاد من مباراة القمة وأزمة تسريب أخبار الفريق التي شهدها المؤتمر الصحفي لمباراة الإنتاج في الجولة الثانية في الدوري المصري الممتاز.

كما يظهر في القائمة طاهر محمد طاهر بسبب غيابه المستمر عن تشكيل الفريق وكذلك حسين الشحات الذي تقلص دوره إلى التواجد على الدكة.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه مصدر في النادي الأهلي - رفض الكشف عن اسمه- أنه لا أساس لما يتردد حول الثلاثي طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمود كهربا، مؤكدا أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني لم يطلب الاستغناء عن أي لاعب ويحتاج لكل العناصر في إطار منافسة الفريق هذا الموسم في أكثر من بطولة على الصعيدين المحلي والقاري.

وأوضح المصدر أن الأهلي لا يلتفت لكل هذه المهاترات والجهاز الفني ومسؤولي النادي يفكرون فقط في مصلحة الفريق وفيما هو قادم وعقب كل فوز أو بطولة يتم غلق هذا الملف والنظر إلى التحدي الجديد المقبل.

وأضاف المصدر: «تعادقدنا في الصيف الجاري مع مجموعة من اللاعبين الذين كان الجهاز الفني في حاجة إليهم وتم الاستغناء عن بعض العناصر سواء بالبيع أو الإعارة، وهى العناصر التي أبلغنا الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني بعدم حاجته إليهم مثل مروان محسن وسعد سمير وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام وكريم نيدفيد وأجاي وغيرهم».

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واختتم:« لا توجد تخمة في اللاعبين أو عناصر لا نحتاج إليها وتم التعاقد مع بيرسي تاو وحسام حسن ولويس ميكيسوني والفريق وقتها يضم طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وحسين الشحات، وندرك جيداً احتياجاتنا من اللاعبين ولا نلتفت لأي شائعات دائماً ما تظهر عقب انتصارات الفريق».

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب الوصافة وبفارق 3 عن غريمه نادي الزمالك.