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مرتبط يد 2002 يهزم طلائع الجيش في الدوري

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مرتبط يد الزمالك 2002 يهزم طلائع الجيش في الدوري مرتبط يد 2002 يهزم طلائع الجيش في الدوري

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فاز فريق المرتبط لكرة اليد بنادي مواليد 2002 على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 26/37 في إطار الجولة الخامسة عشرة التي جمعت بين الفريقين اليوم الثلاثاء بالصالة المغطاة بالنادي، ضمن منافسات الدور الأول لبطولة دوري المرتبط للمحترفين.

وكان مرتبط اليد فاز على الزهور 22/40 بالجولة السابقة التي جمعت بين الفريقين الثلاثاء الماضي بصالة النادي.

وأشاد الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد رمضان “هتلر” المدير الفني بالأداء المتميز الذي ظهر به اللاعبون خلال لقاء اليوم وسيطرتهم على المباراة منذ بدايتها وإصرارهم على تحقيق الفوز.

ومنح “هتلر” لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل بالصالة المغطاة، استعدادا لخوض المباراة المقبلة.

ومن المقرر أن يلاقي مرتبط اليد نظيره هليوليدو بالجولة السادسة عشرة من الدور ذاته الثلاثاء المقبل في تمام الثانية ظهرا بالصالة المغطاة بالنادي.

المصرى اليوم

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