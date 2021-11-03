أخبار عاجلة

مصدر: رحلة مصر للطيران المتجهة من الدمام إلي القاهرة تغادر السعودية -
محمد صبري: بن شرقي لا يستطيع اللعب في أوروبا .. وهذا سبب تراجع مستوى أوباما -
«عائلة تس» في موسم الرياض -
حوار الألوان .. معرض فني جديد -
عبد العال لجماهير الأهلي وعبدالحفيظ: محمد عادل احتوى ديانج أمام الإسماعيلي -
صحة سوهاج: زيادة مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة إلى 79 مركزا -
السعودية تصدر بيانا عن الأحداث الجارية في إثيوبيا -
الجيزة : استكمال رصف شارع النزهة في الحوامدية -
إثيوبيا تهدد موظفي الأمم المتحدة .. واعتقالات جماعية طالت أمريكيين وبريطانيين -
أيمن أبو العلا: قانون المسؤولية الطبية يحفظ حق الطبيب والمريض (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

السديس يكرم الموظفين المميزين ويوصي بتبني معايير الجودة والإتقان

Print
السديس يكرم الموظفين المميزين ويوصي بتبني معايير الجودة والإتقان السديس يكرم الموظفين المميزين ويوصي بتبني معايير الجودة والإتقان
دعاهم إلى تقديم الخدمات كافة لقاصدي المسجد النبوي على أكمل وجه

السديس يكرم الموظفين المميزين ويوصي بتبني معايير الجودة والإتقان

كرّم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ عدداً من منسوبي وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي، وذلك لتميزهم خلال أداء أعمالهم.

وأوصى الرئيس العام بضرورة بذل مزيدٍ من الجهد للحفاظ على هذا التميز والقيام بالأعمال المنوطة لهم بأعلى معايير الجودة والإتقان وتقديم الخدمات كافة لقاصدي المسجد النبوي على أكمل وجه، بما يعكس اهتمام ورعاية القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

وحظي بالتكريم كلٌّ من: الوكيل المساعد للمكتبات والبحث العلمي رشيد الرفيعي؛ ومدير الإدارة العامة لمكتبة المسجد النبوي عارف المغذوي؛ ومساعد المشرف العام على مكتب الرئيس العام لشؤون مكتب الحرم ياسر الصبحي؛ ومدير الإدارة العامة للأمن السيبراني خالد بن عبدالكريم الحنيني؛ ومدير الإدارة العامة للإشراف الميداني حسن مكي؛ ومدير شؤون الحرم والتوسعة الأولى صالح المرعشي؛ ووكيل إدارة الإشراف على شؤون الحرم القديم والتوسعة السعودية الأولى أحمد بن سالم الحربي.

من جانبهم، قدّم المكرّمون شكرهم الجزيل لمعالي الرئيس العام نظير دعمه المستمر واللامحدود لمتطلبات تجويد مخرجات أعمالهم، سائلين المولى له التوفيق والسداد، وأن يعينهم على أن يكونوا على قدر الثقة والمسؤولية في خدمة قاصدي المسجد النبوي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصدر: رحلة مصر للطيران المتجهة من الدمام إلي القاهرة تغادر السعودية

مصدر: رحلة مصر للطيران المتجهة من الدمام إلي القاهرة تغادر السعودية

السعودية تصدر بيانا عن الأحداث الجارية في إثيوبيا

السعودية تصدر بيانا عن الأحداث الجارية في إثيوبيا

قيمتها مليار دولار.. عائلتان هنديتان تتناحران على ثروة في السعودية

قيمتها مليار دولار.. عائلتان هنديتان تتناحران على ثروة في السعودية

قيمتها مليار دولار.. عائلتان هنديتان تتناحران على ثروة في السعودية

قيمتها مليار دولار.. عائلتان هنديتان تتناحران على ثروة في السعودية