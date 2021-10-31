التشكيل المتوقع للبنك الأهلي أمام الأهلي

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استقر خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي، المقرر إقامتها في الثامنة من مساء اليوم الأحد، على ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يخوض البنك الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: اسحاقوا يعقوبو، أمير مدحت، أحمد ياسين، أسامة إبراهيم

خط الوسط: محمد فتحي، أحمد سعيد، محمود سيد

خط الهجوم: موسى دياورا، فادي فريد، محمد بسيوني.