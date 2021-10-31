أخبار عاجلة

أردني يقتل بنغالي في الكويت خلافا على مبلغ مالي -
"ويكي دون" "الدارة" يشارك في المؤتمر الافتراضي الأول "عربية 2021" -
"إيجار": 44% زيادة في العقود التجارية و200 ألف عقد جديد خلال 2021 -
"الطيران المدني" يطرح وظيفتين شاغرتين للتقديم -
الجزائري رياض بودبوز على رادار ناد "سعودي" كبير -
عاجل.. التحقيق مع مدحت شلبي بسبب شكاوي تجاوزات تعليقاته فى مباراة القمة -
«الشيوخ» يوافق على التعديل الخاص بالمادة التاسعة لقانون «التخطيط العام للدولة» -
«الصحة» تطلق 3 قوافل طبية بالمحافظات ضمن مبادرة «حياة كريمة» -
قافلة أزهرية في مطروح للتوعية بصحيح الدين -
تراجع طفيف في معدلات «الإصابة اليومية» بفيروس كورونا.. ومتحور جديد يظهر في الصين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. SputnikNews

تدين تفجير مطار عدن: عمل إرهابي جبان

Print

© AFP 2021 / MOHAMMED HUWAIS

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على "تويتر"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية السعودية أدانت بأشد وأقسى العبارات التفجير الذي استهدف بوابة المطار ونتج عنه مقتل وجرح العشرات.

وقالت الخارجية السعودية إن "هذا أن هذا العمل الإرهابي تقف خلفه قوى الشر"، مشيرة إلى أنه ليس موجها ضد اليمنية الشرعية فقط.

وتابعت: "هذا العمل موجه ضد الشعب اليمني بكل مكوناته السياسية وأطيافه"، مضيفة: "في الوقت الذي ينشد فيه هذا الشعب السلام والاستقرار تقف قوى الظلام في طريق تطلعاته".

وأكدت الخارجية السعودية وقوفها إلى جانب اليمن واليمنيين، مشددة على أهمية استكمال اتفاق الرياض لتوحيد الصفوف ومواجهة الإرهاب.

ولقي 6 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 12 آخرون في الانفجار، الذي وقع اليوم السبت، بالقرب من البوابة الرئيسية للمطار الموجود في مديرية خور مكسر شرق عدن.

© Sputnik

توزع القوى في اليمن

يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار اليمن الآن عبر سبوتنيك

SputnikNews

مواضيع متعلقة
"ركائز السياسات السعودية".. دراسة تحليلية لخطابات المليك أمام "الشورى"

"ركائز السياسات السعودية".. دراسة تحليلية لخطابات المليك أمام "الشورى"

نائب بـ«الشيوخ»: الحكومة تقدم فرص استثمارية عظيمة في مجال مشروعات النقل

نائب بـ«الشيوخ»: الحكومة تقدم فرص استثمارية عظيمة في مجال مشروعات النقل

خطة مهنية لتحصين الفئة العمرية 5 - 11 عاما في السعودية

خطة مهنية لتحصين الفئة العمرية 5 - 11 عاما في السعودية

بالصور .. الطائرات المسيرة التي هاجمت منزل رئيس الحكومة العراقية

بالصور .. الطائرات المسيرة التي هاجمت منزل رئيس الحكومة العراقية