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وقالت الخارجية السعودية إن "هذا أن هذا العمل الإرهابي تقف خلفه قوى الشر"، مشيرة إلى أنه ليس موجها ضد الحكومة اليمنية الشرعية فقط.
وتابعت: "هذا العمل موجه ضد الشعب اليمني بكل مكوناته السياسية وأطيافه"، مضيفة: "في الوقت الذي ينشد فيه هذا الشعب السلام والاستقرار تقف قوى الظلام في طريق تطلعاته".
وأكدت الخارجية السعودية وقوفها إلى جانب اليمن واليمنيين، مشددة على أهمية استكمال اتفاق الرياض لتوحيد الصفوف ومواجهة الإرهاب.
ولقي 6 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 12 آخرون في الانفجار، الذي وقع اليوم السبت، بالقرب من البوابة الرئيسية للمطار الموجود في مديرية خور مكسر شرق عدن.
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توزع القوى في اليمن
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