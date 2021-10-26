ريموشكا تزور معرض «الأبد هو الآن» للفن المعاصر في الأهرامات (صور وتفاصيل)

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زارت الإعلامية والفاشون بلوجر العالمية ريم الطايف الشهيرة بـ«ريموشكا» أهرامات الجيزة التي احتضنت فعاليات أضخم معرض دولي للفن المعاصر الذي حمل عنوان «الأبد هو الآن» الذي تنظمه مؤسسة «آر أوف جيبت» بحضور إعلامي دولي وعربي.
ويعد هذا المعرض هو الأول من نوعه منذ 4500 سنة بهذه المنطقة، الذي حمل عنوان «الأبد هو الآن» «forever is now» برعاية وزارتي الآثار والسياحة، والخارجية، إلى جانب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بحضور لفيف من الشخصيات الدولية والفنية البارزة، المنتظر توافدهم على مدى أيام المعرض.
وأوضحت ريم الطايف أن إقامة المعرض يعكس بوضوح حالة الاستقرار التي تعيشها مصر واستعادة الحركة السياحية الوافدة بتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر الحضارية في منطقة أهرامات الجيزة، آخر عجائب الدنيا السبع في العالم القديم التي صمدت على مر الزمان؛ رغم كل التحديات التي مرت بها البشرية منذ فجر التاريخ وحتى الآن، بالإضافة لما عكسه الحدث من ولع الفنانين العالميين الكبار بالأهرامات بشكل خاص.
وعبرت ريم عن مدى إعجابها وانبهارها بأعمال الفنانين العالميين التي جرى وضعها في عدد من النقاط المتتالية بالمنطقة الشاسعة المحيطة بالأهرامات، وكأنها تحيط في شكل نصف قوس ضخم بسفح الأهرامات الثلاثة، وجاءت معظم المجسمات والقطع الفنية الضخمة لتتحدث عن رؤى فنية تستتند لأفكار عن الحضارة المصرية القديمة وعلاقة الانسان بالكون، موضحة أن الفن المعاصر يعكس ما بدخلك كإنسان ومدى رؤيتك للحياة وما تحمله روحك وشخصيتك من خلال مشاهداتك لإبداعات الفنانين.
ويشارك في المعرض الذي يستمر حتى السابع من نوفمبر القادم، عشرة من أبرز وأشهر الفنانين المعاصرين على مستوى العالم، من بينهم: الروسي ألكسندر بونوماريف، والفنانة جيزيلا كولون، والبرازيلي هواو تريفيسان، والفرنسي جي آر؛ والإيطالي الأمريكي لورينزو كوين، والفنان المصري معتز نصر، والفنانة المصرية المقيمة في لوس أنجلوس شيرين جرجس، بالاضافة إلى الفنانين البريطانيين شوستر موسلي، وستيفن كوكس را، والفنان السعودي الأمير سلطان بن فهد.
كما قامت ريموشكا بزيارة إلى قصر التحرير المقر القديم لوزارة الخارجية ضمن فعاليات المعرض الذي تضمن عدد من المقتنيات الفنية بحضور عدد كبير من كبار الشخصيات السياسة والدبلوماسية.