ريموشكا تزور معرض «الأبد هو الآن» للفن المعاصر في الأهرامات (صور وتفاصيل)

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

زارت الإعلامية والفاشون بلوجر العالمية ريم الطايف الشهيرة بـ«ريموشكا» أهرامات الجيزة التي احتضنت فعاليات أضخم معرض دولي للفن المعاصر الذي حمل عنوان «الأبد هو الآن» الذي تنظمه مؤسسة «آر أوف جيبت» بحضور إعلامي دولي وعربي.

ويعد هذا المعرض هو الأول من نوعه منذ 4500 سنة بهذه المنطقة، الذي حمل عنوان «الأبد هو الآن» «‏forever is now» برعاية وزارتي الآثار والسياحة، والخارجية، إلى جانب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بحضور لفيف من الشخصيات الدولية والفنية البارزة، المنتظر توافدهم على مدى أيام المعرض.

وأوضحت ريم الطايف أن إقامة المعرض يعكس بوضوح حالة الاستقرار التي تعيشها مصر واستعادة الحركة السياحية الوافدة بتنظيم حدث عالمى يليق بمكانة مصر الحضارية في منطقة أهرامات الجيزة، آخر عجائب الدنيا السبع في العالم القديم التي صمدت على مر الزمان؛ رغم كل التحديات التي مرت بها البشرية منذ فجر التاريخ وحتى الآن، بالإضافة لما عكسه الحدث من ولع الفنانين العالميين الكبار بالأهرامات بشكل خاص.