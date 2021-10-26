جولة مسائية لوكيل «صحة المنوفية» على مستشفى السادات المركزي

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أجرى الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة مسائية على مستشفى السادات المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، وأعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالمستشفي.

وتفقد وكيل الوزارة أعمال التطوير بالمستشفى، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتأكد من الإجراءات المتبعة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-١٩»، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، وإرتدائهم للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية بالمستشفى.

كما تفقد قسم الاستقبال والطوارئ ومراجعة رصيد الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الاستقبال، وقسم العنايات والحضانات والمعامل للوقوف على سير العمل ومدى رضاء المواطنين عن الخدمة الطبية المقدمة لهم بالإضافة إلى تانك الاكسجين للتأكد من توافر الاكسجين لمواجهة جائحة فيروس كورونا.