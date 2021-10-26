أخبار عاجلة

نائب: كلمة «السيسي» في قمة المناخ كشفت دور مصر في القضية -
برلماني: مصر عضو نشط وفعال في «قمة المناخ» وتواكب الجهود العالمية -
طلب إحاطة حول إغلاق الصالة المغطاة بالإسكندرية..أعمال تطويرها الآن تصل لـ 80 مليون جنيه -
«عطية» يعلن قرارات وتوصيات مؤتمر يوم المحاماة : توفير برامج التطوير المهني -
ورشة عمل حول كيفية مكافحة الحشرات والقوارض بمستشفى «بنها الجامعي» -
لجنة بيئية لمعاينة جنوح لنش سياحي في منطقة شعاب مرجانية جنوب البحر الأحمر -
آيتن عامر عن مشاركتها في «سلام مربع»: فرصة غالية وثقة كبيرة من محمد هنيدي -
العراق يسجل 1315 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
يهدد السكان بسبب العواصف والأعاصير وضياع المحاصيل.. «الظلم المناخى» كارثة «غير طبيعية» -
قيادي في «طالبان» يتهم الولايات المتحدة بالسعي لأشعال حرب في أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

جولة مسائية لوكيل «صحة المنوفية» على مستشفى السادات المركزي

Print
جولة مسائية لوكيل «صحة المنوفية» على مستشفى السادات المركزي جولة مسائية لوكيل «صحة المنوفية» على مستشفى السادات المركزي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة مسائية على مستشفى السادات المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، وأعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالمستشفي.

وتفقد وكيل الوزارة أعمال التطوير بالمستشفى، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتأكد من الإجراءات المتبعة لمواجهة الموجة الثالثة من المستجد «كوفيد-١٩»، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، وإرتدائهم للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية بالمستشفى.

كما تفقد قسم الاستقبال والطوارئ ومراجعة رصيد الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الاستقبال، وقسم العنايات والحضانات والمعامل للوقوف على سير العمل ومدى رضاء المواطنين عن الخدمة الطبية المقدمة لهم بالإضافة إلى تانك الاكسجين للتأكد من توافر الاكسجين لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
العراق يسجل 1315 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العراق يسجل 1315 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأردن يسجل 1790 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأردن يسجل 1790 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المغرب تسجل 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المغرب تسجل 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا

«صحة فلسطين»: 5وفيات و337 إصابة جديدة بفيروس كورونا

«صحة فلسطين»: 5وفيات و337 إصابة جديدة بفيروس كورونا