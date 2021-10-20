الصحة العالمية: إصابات كورونا زادت 7 % في أوروبا خلال الأسبوع الماضي

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حذرت من أن التوزيع غير المتساوي للقاحات يفرض تهديدًا على القارة

أعلنت وزارة الصحة العالمية أن أوروبا شهدت زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا تقدر بـ 7 في المائة الأسبوع الماضي، وفق روسيا اليوم.

وتفصيلاً، أشارت المنظمة إلى أن أوروبا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي شهدت تزايدًا في أعداد الحالات، وحذرت من أن التوزيع غير المتساوي للقاحات يفرض تهديدًا على القارة.

وكانت المنظمة ذكرت في تقييمها الأسبوعي يوم الأربعاء الماضي أن أوروبا شهدت أكبر ارتفاع للوفيات، بلغ 11% في الوفيات بكوفيد-19، وقالت إن أكبر عدد من الإصابات الجديدة في أوروبا تم الإعلان عنه في بريطانيا وتركيا وروسيا.

