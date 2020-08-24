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علاج قشرة الحواجب

علاج قشرة الحواجب قشرة الحواجب هي حالة مزمنة تحدث عادة على فروة الجلد وتتسبب في تقشر الجلد إنه شائع جدًا ويمكن أن يحدث أحيانًا في أماكن أخرى غير فروة الرأس مثل الحاجبين على الرغم من أنه قد يكون مزعجًا إلا أن الخبر السار هو أنه من السهل معالجته يمكن أن تحدث قشرة الحاجب لأي شخص في أي عمر من الأطفال الذين يطلق عليهم عادة غطاء المهد إلى كبار السن يحدث هذا عادةً بعد البلوغ في مناطق الجلد حيث يوجد الكثير من الغدد المنتجة للدهون وهذا هو السبب في أنك غالبًا ما ترى قشرة الرأس على الرأس أو الحاجبين.

علاج قشرة الحواجب

المصطلح الرسمي لتلك الأشياء البيضاء المتقشرة على حاجبيك هو التهاب الجلد الدهني وهو قشرة الرأس السمات المميزة لها هي قشور دهنية صفراء أو بقع فوق الجلد الأحمر المتهيج عادة تظهر الحالة حول أو بعد البلوغ في مناطق من جلدك حيث يوجد الكثير من الغدد الدهنية ولهذا السبب يصاب العديد من الرجال بقشرة الرأس على فروة الرأس تشمل المواقع الشائعة الأخرى حاجبيك والجلد بين حاجبيك ورموشك وحول أنفك وداخل الأذنين وحولهما والمنطقة المحيطة بشاربك أو لحيتك.

أسباب قشرة الحواجب

سبب شائع لقشرة الرأس هو التهاب الجلد الدهني يمكن أن تكون هذه حالة مزمنة عند البالغين وهي نفس الحالة التي تسبب قرف اللبن عند الأطفال تسبب:

طفح جلدي

البشرة الدهنية والمتهيجة

قشور بيضاء

الملاسيزية هي فطر في إفرازات البشرة الدهنية التي يمكن أن تسبب قشرة الرأس يرتبط الفطر بقشرة الرأس والأكزيما والتهاب الجلد الدهني وأمراض جلدية أخرى يمكن أن يسبب أيضًا حكة والتهابًا واحمرارًا أو تهيجًا.

إذا كنت تستخدم شامبو أو غسول وجه جديدًا فقد تكون قشرة الحاجب ناتجة عن التهاب الجلد التماسي يمكن أن يسبب التهاب الجلد التماسي طفحًا جلديًا أحمر اللون ومثيرًا للحكة وقشورًا في الجلد إذا كنت تعلم أن الجلد الموجود على وجهك قد لامس مادة جديدة الشامبو والبلسم والصابون وحتى العطر فقد ترغب في تجربة منتج آخر لتجنب أي ردود فعل سلبية.

علاج قشرة الحواجب بالبيض

هذه هي الطريقة الأكثر فعالية والأقدم لعلاج قشرة الحاجب يمكنك وضع بضع قطرات من زيت بيض التقليدي على حاجبيك لعلاج قشرة الحاجب يزيد زيت البيض من إنتاج الزيوت الطبيعية في بشرتك هذا سوف يمنع الجفاف والقشرة نتيجة لذلك.

علاج قشرة الحواجب بزيت اللوز

إذا كانت بشرتك جافة فمن المحتمل أن تكون قشرة الرأس ناتجة عن الجلد الجاف دلكي جفونك وحواجبك بزيت اللوز الدافئ كل ليلة قبل الذهاب إلى الفراش سيساعد ذلك أيضًا على استعادة حاجبيك ومنع تساقط شعر الحاجبين لا تنسي غسل وجهك صباح اليوم التالي لأن هذا الزيت يسد المسام.

جل الصبار للقضاء علي قشرة الحواجب

جميعاً نعرف فائدة الصبار في البشرة والجلد عموماً وأيضَا الشعر هو من أفضل منتجات التجميل علي الاطلاق فهو له العديد من الفوائد المذهلة للقضاء علي قشرة الحواجب جل الصبار هو المسيح لكل حالة جلدية يمكنك وضع بعض هلام الصبار النقي على حاجبيك اتركه يجف بشكل طبيعي اشطفيه بالماء العادي سيقلل أيضًا من تساقط الشعر في حواجبك.

قطع ورقة الصبار باستخدام ملعقة استخرج كل الجل في وعاء باستخدام الملعقة نفسها حوّل الجل إلى قوام يشبه العجينة.

خذي فرشاة مكياج وضعيها على حاجبيك اتركه لمدة 30 دقيقة حتى يجف بشكل طبيعي.

أخيرًا اشطفيه بالماء الفاتر سوف يزيل الجلد المتقشر على الفور للحصول على نتائج دائمة جرب هذا العلاج بانتظام.

علاج قشرة الحواجب بملح الطعام

يقال إن الملح فعال للغاية في مكافحة قشرة الرأس من أول استخدام يقشر الجلد تحت حواجبك ويزيل القشور المرئية افعل هذا يوميًا لبضع دقائق افركي قليلًا من الملح في حواجبك للتخلص من قشرة الرأس الموجودة مسبقًا كما أنه سيمنع تكرار ظهور قشرة الرأس لكن تأكدي من عدم غسل شعرك بالشامبو بعد فرك حواجبك بالملح مباشرة سيؤدي ذلك إلى تراكم الشامبو في المسام المفتوحة وقد تظهر قشرة الرأس لاحقًا.

علاج قشرة الحواجب بزيت شجرة الشاي

على الرغم من أنه مكلف بعض الشيء ولكنه العلاج الأكثر فعالية للتخلص من قشرة الرأس يمكن استخدامه أيضًا على فروة رأسك للتخلص من قشرة الرأس قد يكون الزيت الزائد الناتج عن الغدد الدهنية هو السبب وراء قشرة الحاجب ومع ذلك هذا يحدث فقط في حالات نادرة يحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص ممتازة مضادة للميكروبات والتي يمكن أن تساعد في القضاء على قشرة الحاجب بكفاءة خففي زيت شجرة الشاي في بعض الماء واستخدمي كرة قطنية لوضعه على حواجبك سيؤدي ذلك إلى تقليل قشرة الحاجب بشكل ملحوظ.

خذ ملعقة كبيرة من زيت شجرة الشاي في وعاء وسخنها إما على الموقد أو الميكروويف لمدة دقيقتين أو أقل يجب أن يكون فاترًا للتطبيق.

خذ مسحة واغمس في الزيت وتحقق من الجزء الخلفي من راحة يدك إذا كان في درجة حرارة محتملة لتطبيقها على الحاجبين.

إذا كانت الإجابة بنعم ضعيها جيدًا على منطقة الحاجب اتركه لمدة 15 دقيقة واغسله بالماء العادي كرر هذا مرة واحدة يوميًا لمدة أسبوعين.

علاج قشرة الحواجب بعصير ليمون

هل تتذكر أنه كلما كانت فروة رأسك موبوءة بالقشرة كانت والدتك تفرك عليها شريحة ليمون وبالمثل يمكنك استخدام عصير الليمون لمحاربة قشرة الحاجب تأكد من تخفيف عصير الليمون ببعض الماء عصير الليمون حامضي قليلاً يمكن أن يسبب حروقًا وتهيجًا لبشرتك خففي عصير الليمون في الماء قبل وضعه على حواجبك سيؤدي ذلك إلى التخلص من قشرة الرأس على الفور تقريبًا.

اعصري ليمونة في وعاء لاستخراج ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون.

بشرة الحاجب حساسة والليمون حمضية بطبيعتها ولهذا نحتاج إلى تخفيفها.

أضف 3-4 ملاعق كبيرة من الماء مع العصير استخدمي مسحة على حاجبيك سيؤدي ذلك إلى التخلص من قشرة الرأس في لمح البصر.

فوائد أوراق النيم في القضاء علي قشرة الحواجب

تم استخدام هذه العشبة لمكافحة العديد من الأمراض البكتيرية لعدة قرون يمكن استخدام أوراق النيم لعلاج قشرة الرأس وأمراض الجلد الأخرى تعمل الأحماض والزيوت في الأوراق على التخلص من الجلد الميت والقضاء على قشرة الرأس.

علاج قشرة الحواجب بالحلبة

تستخدم الحلبة في مكافحة مشاكل تساقط الشعر أيضًا إذا كنت تعاني من قشرة رأس مزمنة في حواجبك فمن المحتمل أنك قد تواجه أيضًا تساقط شعر الحاجب تعمل الأحماض الأمينية الموجودة في الحلبة كمقشر ممتاز يمكنك منع حدوث قشرة الرأس في المستقبل بمساعدة الحلبة.

ترطيب الحواجب لإزالة القشرة

إذا كنت ترغبين في منع ظهور قشرة الحاجب فلا تنسي ترطيب حواجبك بانتظام ضعي كريمًا زيتيًا على حواجبك لمنع الجفاف يمكنك وضع كريم غني بفيتامين E على حواجبك طوال الليل ولكن تأكد من أن الكريم الذي تستخدمه غير كوميدوغينيك خلاف ذلك سوف تحتاج إلى مقال آخر لمعرفة كيفية التخلص من البثور على جبينك.

علاج قشرة الحواجب بزيت الزيتون

سخني 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون في وعاء زجاجي في الميكروويف دلكي الحاجبين بالزيت واتركيها لمدة دقيقتين ضع منشفة دافئة على منطقة العين لمدة 15 دقيقة اغسل بقايا الزيت بالماء الدافئ ملاحظة يمكنك تكرار هذا العلاج يوميًا حتى تتخلص من قشرة الحاجب.