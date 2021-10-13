«زراعة الإسكندرية» تكافح النمل الأبيض بـ 26 مسطح فضاء لإنشاء مبان عليها (صور)

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نفدت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضى في الإسكندرية برئاسة المهندس طارق زكى محمد صالح، ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الزراعية والحيوانية، حملات لمكافحة حشرة النمل الأبيض (تحت وفوق ارضى)، بمسطحات فضاء، تمهيدا لإنشاء مبان عليها شملت 26 قطعة.

وقال «صالح»، إنه في اطار حرص المديرية على الحفاظ على ممتلكات المواطنين، قامت لجنة من مهندسي إدارة المكافحة مشكله من المهندس صلاح شعبان العسال والمهندسة أماني حسني رضوان بالإشراف على عمليات الحفر وتوزيع المبيد على عدد ١١ قطعة أرض المزمع البناء عليها بحى وسط، وإتخاذ الإجراءات الوقائية ضد حشرة النمل الأبيض تحت أرضي، وذلك للحد من إنتشار الآفة وحفاظاً على سلامة المواطنين وأمنهم.

وأوضح أن لجنة فنية أخرى من إدارة المكافحة مشكلة من المهندس أيمن عبدالستار على، والمهندس صلاح شعبان العسال بالإشراف على عمليات الحفر وتوزيع المبيد لعدد ١٠ قطع أرض المزمع البناء عليها بحي وسط ، وإتخاذ الإجراءات الوقائية ضد حشرة النمل الأبيض تحت أرضي وذلك للحد من انتشار الآفة.

وأشار إلى أنه جرى الإشراف على عمليات الحفر وتوزيع المبيد لعدد ٥ قطع أرض مزمع البناء عليها بحي وسط، لإتخاذ الإجراءات الوقائية ضد حشرة النمل الأبيض تحت أرضي.

"زراعة الإسكندرية" تكافح النمل الابيض بـ26 مسطح فضاء لإنشاء مباني (صور)

"زراعة الإسكندرية" تكافح النمل الابيض بـ26 مسطح فضاء لإنشاء مباني (صور)

"زراعة الإسكندرية" تكافح النمل الابيض بـ26 مسطح فضاء لإنشاء مباني (صور)

"زراعة الإسكندرية" تكافح النمل الابيض بـ26 مسطح فضاء لإنشاء مباني (صور)

"زراعة الإسكندرية" تكافح النمل الابيض بـ26 مسطح فضاء لإنشاء مباني (صور)

"زراعة الإسكندرية" تكافح النمل الابيض بـ26 مسطح فضاء لإنشاء مباني (صور)

"زراعة الإسكندرية" تكافح النمل الابيض بـ26 مسطح فضاء لإنشاء مباني (صور)

"زراعة الإسكندرية" تكافح النمل الابيض بـ26 مسطح فضاء لإنشاء مباني (صور)

"زراعة الإسكندرية" تكافح النمل الابيض بـ26 مسطح فضاء لإنشاء مباني (صور)

"زراعة الإسكندرية" تكافح النمل الابيض بـ26 مسطح فضاء لإنشاء مباني (صور)