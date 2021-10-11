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تعرف على القيمة المالية لجائزة بيج رامي

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تعرف على القيمة المالية لجائزة بيج رامي تعرف على القيمة المالية لجائزة بيج رامي

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تقرر إقامة حفل كبير عند وصول بيج رامي مطار القاهرة وتتويجه للمرة الثانية بلقب مستر أولمبيا في كمال الأجسام للاعبين المحترفين متفوقاً على النجوم الكبار الذين نافسوه حتى اللحظات الأخيرة.

ويعد النجم المصري هو أول لاعب مصري وعربي يحقق لعامين متتاليين مستر أولمبيا البطولة الأكبر والأشهر برياضة كمال الأجسام.

وتبلغ الجوائز المالية لمسابقة مستر اولمبيا العاليمة لأصحاب المراكز الخمسة الأولى:

- المركز الأول المصري ممدوح السبيعي 400 ألف دولار.

- المركز الثاني الأمريكي براندون كاري 150 ألف دولار.

- المركز الثالث الإيراني هادي شوبان 100 ألف دولار.

- المركز الرابع الأمريكي هانتر لابرادا 40 ألف دولار.

- المركز الخامس الإنجليزي نك والكر 35 ألف دولار.

المصرى اليوم

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