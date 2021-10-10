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محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي يقود الفراعنة أمام نظيره منتخب ليبيا ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة السادسة ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

منتخب مصر على موعد مع مباراة هامة وقوية أمام نظيره ليبيا الشهر المقبل حيث يسعى المنتخب الوطني إلى تأكيد تفوقه على منافسه الليبي بعدما فاز عليه في ملعب برج العرب بهدف دون رد.

Egypt vs libaya مباشر في تصفيات كأس العالم

ويمكنكم مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد ليبيا على قناة أون تايم سبورت عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وليبيا وبصوت المعلق مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى ومحمد الكواليني على القناة الصوتية الثانية، بالإضافة إلى وجود فقرات تحليلية فنية بوجود أبرز نجوم الكرة المصرية.

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وتنقل شاشة قناة ssc التابعة للملكة العربية السعودية، مباراة مصر وليبيا مباشر على القمر صناعي عرب سات بصوت المعلق حماد العنزي.

ويوفر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بث مباشر لمباراة مصر وليبيا عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب».

مصر تصدرت المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط بعد الفوز الهام والمستحق على منتخب ليبيا الذي أصبح وصيفا للمجموعة السادسة برصيد 6 نقاط. بينما جاء المنتخب الأنجولي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط يليه المنتخب الجابوني برصيد نقطة واحدة.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022

موعد مباراة مصر القادمة ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022 قطر

منتخب مصر يخوض اللقاء الثاني أمام ليبيا في بني غازي يوم الإثنين الموافق 11- 10- 2021 عند الساعة التاسعة بتوقيت مصر- القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة -السعودية- والحادية عشرة بتوقيت الإمارات -أبوظبي -دبي.