حفلات صيف 2021 ترفع شعار «مواقف وطرائف»

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شهد موسم حفلات صيف 2021 بعض المواقف الطريفة لعدد من نجوم الغناء، أبرزها ما حدث مع الفنان تامر حسنى، فى حفله الأخير على المسرح الرومانى بالساحل الشمالى، بعدما مازح زوجين حضرا الحفل، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى «مقطع فيديو» لتامر حسنى من الحفل، وهو يغنى أغنية «بطلة العالم فى النكد»، وظهر تامر فى الفيديو وهو يوجه كلامه للزوجين قائلًا: «إنت حاسس الموضوع أوى، أنت مضحكنى أوى»، وتابع «تامر» موجها حديثه إلى حضور حفله: «مظلوم الراجل جداً، إحنا غلابة». ولم يكن هذا الموقف الطريف الأول فى حفلات تامر حسنى، بل شهدت إحدى حفلاته موقفاً رومانسيا وطريفا من زوجته بسمة بوسيل، التى احتفلت بعيد ميلاده على مسرحه وقدمت له تورتة على المسرح، وغنت له للمرة الأولى مع جمهوره أغنيته الشهيرة «كل سنة وأنت طيب»، بعدما طلب منها تامر الغناء له، ممازحا إياها «هاريانى غنا فى البيت»، لتغنى بسمة وسط تصفيق حار من قبل الجماهير، ما أكد على حجم الحب والتفاهم والانسجام بين تامر وبسمة.

وقدم تامر حسنى مجموعة من أغانيه مع تقديم الاستعراضات على المسرح، وظهر بإطلالتين «كاجوال» خلال الحفل.

أيضاً، تعرض المطرب بهاء سلطان إلى موقف محرج، تسبب فى تصدره «تريند» مواقع التواصل الاجتماعى، بعدما أحيا واحدة من أقوى حفلاته على المسرح الرومانى بعد فترة من الغياب، إذ أخطأت المذيعة التى قدمت الحفل فى نطق اسمه عند تقديمه للجمهور، واستبدلت اسمه بإيهاب سلطان، ليهاجمها الجمهور ويُصحّح لها اسمه، الأمر الذى انتهى باعتذارها لهم. وأشعل «سلطان» الحفل بعدد كبير من أغانيه الطربية التى تألق بها طوال مشواره الفنى، منها «يا ترى»، «الواد قلبه بيوجعه»، «أنا مصمم»، «إحلف»، «٣ دقايق»، «قوم أقف».

وتصدرت الفنانة أنغام «تريند» مواقع التواصل الاجتماعى، بعد موقفها المحرج والطريف، خلال غناء إحدى أغنياتها، فى حفلها بمركز المنارة، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لها من الحفل، وهى تغنى أغنية «بقول نسياك»، والتى استبدلت فيها كلمة «يا خسارة» بـ«يا حمارة».

وتحت شعار «فريش وفرافيش» أشعلت الفنانة دينا الشربينى أجواء الساحل الشمالى، خلال الحفل الغنائى الخاص بالفنانة روبى، حيث دعتها الأخيرة لمشاركتها المسرح وغناء إحدى أغانيها، وذلك بعد مشاركتهما كثنائى فى إعلان رمضانى شهير حقق ملايين المشاهدات، وقامت دينا الشربينى خلال الحفل بالرقص على أغنية «قلبى بلاستيك»، والمعروفة بـ «باى باى حبيبى باى باى» على المسرح، ورغم عدم حفظ دينا للأغنية إلا أنها لاقت هتافا كبيرا من الجمهور، وداعبت روبى، دينا الشربينى، بعد مشاركتها الرقص والغناء، قائلة لها: «دينا خلاص إنزلى.. بوظتى الاستيدج بتاعى».

كما قامت روبى بسؤال دينا الشربينى عن الحب، فردت عليها الأخيرة قائلة: «مع السلامة حبيبى باى باى»، ليربط الحضور بين ما قالته وبين موقفها من الشائعات التى أثيرت مؤخرا حول عودتها لاستئناف علاقتها بالفنان عمرو دياب.