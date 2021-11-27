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فازت مصر ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمنصب نائب رئيس شبكة انيما للاستثمار للفترة 2022-2024، وقد جاء اعلان حصول الهيئة على هذا المنصب خلال الانتخابات التي نظمتها الجمعية العمومية لشبكة أنيما افتراضياً.

واوضح المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الحصول على منصب نائب رئيس شبكة انيما يأتي في إطار سعي الهيئة نحو تعزيز تواجدها على المستويين الدولي والإقليمي، وتتويجًا للجهود التي بذلتها الهيئة لعرض تطورات تهيئة وتحسين مناخ الاستثمار، بما يدعم الترويج لمصر كبيئة آمنة ومحفزة للاستثمار.

كما أشار عبد الوهاب إلى مساهمة الهيئة في تعزيز دور وكالات ترويج الاستثمار من خلال المشاركة في برامج التعاون المشتركة والتي تركز على الاطلاع على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات بما يعود بالنفع على أعضاء الشبكة في مجال جذب الاستثمارات.

وجديرا بالذكر أن شبكة انيما للاستثمار قد تم تأسيسها عام 2006 وتضم في عضويتها 76 عضوًا ما بين هيئات استثمار ومنظمات أعمال بمنطقة المتوسط، وتُعني الشبكة بالترويج للاستثمار في منطقة المتوسط من خلال البرامج الممولة من المنظمات الدولية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي.