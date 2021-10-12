محافظ الغربية يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بـ 9 قرى بمركز زفتى ضمن«حياة كريمة»

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واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جولاته اليومية لمتابعة المشروعات الجارية على أرض مركز زفتى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتطوير وتنمية الريف المصري وذلك للوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات الحالية وتذليل كافة العقبات التي تعوق التنفيذ والانتهاء في الوقت المحدد، لضمان سرعة انتهاء المشروعات وتحقيق أهداف المبادرة بهدف تحسين أوضاع ساكني الريف وتوفير حياة كريمة تليق بهم.

وخلال تواجده بزفتى قام المحافظ بجولة تفقدية واسعة شملت 9 قرى، والتي استمرت على مدار 6 ساعات متواصلة وهي قرى ( منشية حسن، فرسيس، كفر عبدالرحمن، عزبة بدوي، الرياض، منشية العتر، الغريب ومسجد وصيف) ،ذلك بحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، الأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى والأستاذة أماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

بدء المحافظ جولته بتفقد مشروعات قرية منشية حسن والبالغ عدد سكانها 1329 نسمة ،حيث تفقد مركز شباب منشية حسن والذي سيتم به تشطيب السور ،عمل بوابة، تجهيز حديقة طفل وإنشاء صالة متعددة الأغراض بمساحة 200 متر، كما تفقد أعمال حفر الغاز الطبيعي بالقرية بتكلفة 3 مليون و344 ألف، تابع جولته بالقرية بتفقد مدرسة على محمد العزب الابتدائية إلى جانب توزيع مساعدات غذائية وعينية لمستحقى سكن كريم .

وواصل المحافظ جولته بتفقد مشاريع قرية فرسيس والتى يبلغ عدد سكانها 9648 نسمة،حيث تابع أعمال كلاً من «محطة رفع صرف صحي فرسيس، وحدة طب الأسرة والتي يتم تطويرها بتكلفة 4 مليون جنية، محطة مياه الشرب حيث يتم عمل 2 بير ارتوازي ووحدة حديد ومنجنيز، مركز الشباب والذي يتم رفع كفاءته ورفع كفاءة الملعب الخماسي والملعب السباعي ،مدرسة ابراهيم النجار والتى يتم بها أعمال تطوير ورفع كفاءة بتكلفة 1.5 مليون جنيه، مدرسة الشهيد أحمد على قشطة والتى تتم بها أعمال توسعة بتكلفة 3.3 مليون جنيه، واختتمت الجولة في القرية بتفقد مدرسة الشهيد أحمد حامد أبوالحسايب.

وفي عزبة البدوي البحرية تفقد المحافظ وحدة اسعاف السريع والتى سوف يتم احلالها وتجديدها بتكلفة مالية تقدر بـ 2 مليون جنية، إلى جانب توزيع مساعدات غذائية وبطاطين لمستحقي سكن كريم من أهل القرية .

واستكملت الجولة بتفقد مشاريع قرية الرياض، حيث تابع الأعمال الجارية بـ «محطة مياة الشرب بالرياض، مقر الجمعية الزراعية بالقرية، مركز الشباب» وخلال الجولة وجه المحافظ بعمل محضر مخالفة بيئة لمدير محطة المياه وذلك لقيامه بحرق مخلفات قمامة داخل المحطة.

وفي ذات السياق تفقد المحافظ مشاريع المبادرة بقرية منشية العتر ،حيث تفقد «وحدة صحة الاسرة، الوحدة البيطرية حيث وجه بعمل ساحات انتظار للمرضي عبارة عن برجولات ويتم تعميمها على جميع الوحدات الصحية المتوافر التي بها مساحات غير مستغلة.

وفي قرية الغريب تفقد المحافظ أعمال التجديد بمدرسة الغريب الثانوية والتى وصلت نسب انتهاء الأعمال بها 86% حيث تم الانتهاء من انشاء المبني الجديد بتكلفة مالية 3.3 مليون جنية، كما تفقد «كوبري ترعة الغريب والتى تتم به أعمال صيانة بتكلفة 0.5 مليون جنيه ،وحدة صحة الأسرة والتى يتم تطويرها بتكلفة مالية 4 مليون جنية ،مجمع الخدمات والذي سيشمل أماكن مخصصة لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين، ومنها السجل المدنى، والشهر العقارى، البريد، مكتب للتموين، مكتب للتضامن الاجتماعى، وحدة محلية، مجلس محلى، مركز تكنولوجى بتكلفة مالية 10 مليون جنيه، إلى جانب محطة الصرف الصحي والتى وجه المحافظ بإعادة طلائها، المجمع الزراعي بالغريب والذي تتم به أعمال صب قواعد وأعمدة وسقف للدور الأرضي ودور أول علوى بتكلفة مالية 5 مليون و225 ألف جنيه».

واختتمت الجولة بتفقد كوبري مسجد وصيف والذي تتم به أعمال إحلال وتجديد بتكلفة 2مليون جنيه وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال به 7% ،إلى جانب تفقد أرض اوقاف والتى من المتوقع أن يقام عليها مدرسة، بيت ثقافة، ملعب ووحدة صحة الأسرة.

وخلال الجولة تم توزيع مساعدات عينية للأسر المستهدفة ضمن مبادرة سكن كريم بكافة القرى التي شملتها الجولة موجهة من مديرية التضامن الإجتماعي بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر.