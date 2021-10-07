«زي النهارده» وفاة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم 7 أكتوبر 1990

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في عام 1912 ولد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، الذي يعد الشريك الأساسى في بناء دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد ولد في نفس العام الذي تسلم فيه أبوه الشيخ سعيد بن مكتوم زمام الأمور في دبى وتلقى الشيخ راشد دراسته الأولى في أحد الكتاتيب ثم التحق بالتعليم النظامى في مدرسة الأحمدية وقد تولى مقاليد الحكم في إمارة دبى في 1958، عقب وفاة والده ولم يكن حديث العهد بالإدارة السياسية للإمارة فقد شارك والده الشيخ سعيد في تسيير أمور الحكم منذ 1939 وانعكست خبرته السياسية على إدارته لشؤون الإمارة في ذلك الوقت ثم على رئاسته لمجلس الوزراء بعد قيام الاتحاد، فحققت «دبى» تحت إدارته طفرة تنموية فأصبحت مركزاً تجارياً بين الشرق والغرب وتوافقت رؤية راشد بن سعيد مع رؤية حكام إمارات الخليج العربى بأنه لابد من قيام الاتحاد بين الإمارات التي تجمعها وحدة التاريخ والجغرافيا والثقافة والعادات والتقاليد والملامح السياسية، فكان الإعلان رسميا عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في الثانى من ديسمبر1971، برئاسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نائباً له وفى 30 أبريل 1979 قرر المجلس الأعلى للاتحاد تكليف الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، حاكم دبى بتشكيل مجلس الوزراء الجديد وقد أعلن عقب تشكيل الحكومة في 1 يوليو 1979 الخطوط العريضة للسياسة التي تنتهجها الحكومة، إلى أن توفى«زي النهارده» فى7 أكتوبر 1990.