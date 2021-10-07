أخبار عاجلة

رئيس حى شرق شبرا الخيمة: زراعة 40 شجرة بمحور الفريق العصار -
المعمل المركزى لمياه الشرب بسوهاج يحصل على الأيزو 17025 -
ضبط أدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية في حملات رقابية علي الصيدليات بالشرقية -
تعيينات جديدة بكلية الصيدلة جامعة عين شمس -
«المحامين» تدعو لإجتماع لجنة «المركزي للمحاسبات» 18 أكتوبر -
محافظ بني سويف يتابع سير العمل في قوافل الصحة الإنجابية بقرى «حياة كريمة» -
كوريا الجنوبية تشكل لجنة لوضع استراتيجية للتعايش مع كورونا على الأمد الطويل -
مشاورات بين روسيا والاتحاد الأوروبي للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا -
لقطات من مسرح البلازا مقر افتتاح مهرجان الجونة بعد السيطرة على حريق بالقرب منه (صور) -
الأمم المتحدة: جائحة كورونا دفعت أكثر من 100 مليون إلى الفقر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«زي النهارده» وفاة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم 7 أكتوبر 1990

Print
«زي النهارده» وفاة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم 7 أكتوبر 1990 «زي النهارده» وفاة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم 7 أكتوبر 1990

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في عام 1912 ولد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، الذي يعد الشريك الأساسى في بناء دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد ولد في نفس العام الذي تسلم فيه أبوه الشيخ سعيد بن مكتوم زمام الأمور في دبى وتلقى الشيخ راشد دراسته الأولى في أحد الكتاتيب ثم التحق بالتعليم النظامى في مدرسة الأحمدية وقد تولى مقاليد الحكم في إمارة دبى في 1958، عقب وفاة والده ولم يكن حديث العهد بالإدارة السياسية للإمارة فقد شارك والده الشيخ سعيد في تسيير أمور الحكم منذ 1939 وانعكست خبرته السياسية على إدارته لشؤون الإمارة في ذلك الوقت ثم على رئاسته لمجلس الوزراء بعد قيام الاتحاد، فحققت «دبى» تحت إدارته طفرة تنموية فأصبحت مركزاً تجارياً بين الشرق والغرب وتوافقت رؤية راشد بن سعيد مع رؤية حكام إمارات الخليج العربى بأنه لابد من قيام الاتحاد بين الإمارات التي تجمعها وحدة التاريخ والجغرافيا والثقافة والعادات والتقاليد والملامح السياسية، فكان الإعلان رسميا عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في الثانى من ديسمبر1971، برئاسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نائباً له وفى 30 أبريل 1979 قرر المجلس الأعلى للاتحاد تكليف الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، حاكم دبى بتشكيل مجلس الوزراء الجديد وقد أعلن عقب تشكيل في 1 يوليو 1979 الخطوط العريضة للسياسة التي تنتهجها الحكومة، إلى أن توفى«زي النهارده» فى7 أكتوبر 1990.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نقيب الفلاحين: على الحكومة عدم التخلي عن دعم المستلزمات الزراعية والمواد الغذائية رحمة بالمواطنين

نقيب الفلاحين: على الحكومة عدم التخلي عن دعم المستلزمات الزراعية والمواد الغذائية رحمة بالمواطنين

أبو الغيط يشكر الحكومة الكورية على دعمها الاجئين السوريين

أبو الغيط يشكر الحكومة الكورية على دعمها الاجئين السوريين

الرئيس الجزائري يهنئ نظيره التونسي بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة

الرئيس الجزائري يهنئ نظيره التونسي بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة

نائب بـ«الشيوخ»: تصدير القطن لـ30 دولة يعد نجاحا لسياسيات الحكومة

نائب بـ«الشيوخ»: تصدير القطن لـ30 دولة يعد نجاحا لسياسيات الحكومة