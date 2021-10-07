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"التحالف": إصابات طفيفة لـ 4 من العاملين بمطار أبها وتهشُّم زجاج بعض الواجهات

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"التحالف": إصابات طفيفة لـ 4 من العاملين بمطار أبها وتهشُّم زجاج بعض الواجهات "التحالف": إصابات طفيفة لـ 4 من العاملين بمطار أبها وتهشُّم زجاج بعض الواجهات
قال إن المحاولة الحوثية لاستهداف المدنيين تُمثِّل جريمة حرب

أعلن تحالف دعم الشرعية وقوع 4 إصابات طفيفة لـ 4 من العاملين بمطار أبها، وتهشُّم زجاج بعض الواجهات، بعد اعتراض مسيَّرة مفخخة، حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبها.

وتفصيلاً، قال التحالف إن المحاولة الحوثية لاستهداف المدنيين بمطار أبها (المطار المدني) تُمثِّل جريمة حرب، مشيرًا إلى أن القوات تتخذ إجراءات عملياتية لتحييد مصادر التهديد المستخدمة في محاولة هجوم مطار أبها.

وقال مراسل قناة في وقت سابق الأربعاء إن حركة الملاحة توقفت مؤقتًا في مطار أبها الدولي، فيما لا تزال الحركة في محيط المطار طبيعية.

وأشارت قوات التحالف إلى تناثر وسقوط شظايا الاعتراض في محيط المطار الداخلي.

وأعلن التحالف أمس الأربعاء أن قوات دعم الشرعية قامت بتدمير موقع للميليشيات بالجوف؛ يُستخدم لتفخيخ وإطلاق الطائرات المسيَّرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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