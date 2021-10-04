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يستفيد منها 378 شخصاً .. محافظ الإسكندرية يعلن توفير 18 دار إيواء لذوي الهمم

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يستفيد منها 378 شخصاً .. محافظ الإسكندرية يعلن توفير 18 دار إيواء لذوي الهمم يستفيد منها 378 شخصاً .. محافظ الإسكندرية يعلن توفير 18 دار إيواء لذوي الهمم

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قال محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، تعمل على توفير كافة سبل الرعاية لذوي الهمم، والعمل على تقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بالمجان ودعمهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برعاية ذوي الهمم، وتوفير كافة سبل الدعم لهم، والعمل على دمجهم بشكل فعال، ومؤثر في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.

وأضاف أن مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، تعمل على دعم أبنائنا من ذوي الهمم من خلال توفير 18 دار للإيواء لمن لم تستطع أسرهم رعايتهم أو المشردين منهم.

بدورها قالت مدير مديرية التضامن بالإسكندرية، إن عدد المستفيدين من دور الإيواء المخصصة لذوي الهمم في الاسكندرية بلغ 378 شخص، مشيرة إلى أن الدور توفر لهم الإقامة والإعاشة ومشرفين متخصصين وأخصائي نفسي، بالإضافة إلى طبيب زائر لمتابعة حالتهم الصحية وكذلك مراكز التأهيل والحضانات ومراكز العلاج الطبيعي وتأهيل أبنائنا من ذوي الهمم.

وأوضحت، أن دور الإيواء المخصصة لذوي الهمم موزعة على أنحاء المحافظة، حيث يوجد 4 دور تخدم مدينة برج العرب والعامرية، و2 تخدم العجمي، و5 لخدمة الحالات بحي شرق، و7 في منطقة المنتزه، مؤكدة ان المديرية تعمل على قدم وساق لتوفير كافة سبل الرعاية لذوي الهمم.

المصرى اليوم

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