«زي النهارده».. وفاة النجم الأمريكي بول نيومان 26 سبتمبر 2008

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ولد النجم الأمريكى الشهير بول نيومان في أوهايو في 26 يناير عام 1925، وبدأ حياته الفنية عام 1952 بالظهور في عدد من حلقات المسلسلات التليفزيونية، إلى أن قدم أول أدواره السينمائية عام 1954 في فيلم «ذا سيلفر شالس»وقد جمع بول نيومان بين التمثيل والإخراج، اسمه كاملا بول ليونارد نيومان وقد امتدت مسيرته الفنية 55 عاما وقد قام نيومان بدور البطولة في عدد من أشهر الأفلام الأمريكية، وحصل عن دوره في فيلم «لون المال» للمخرج مارتن سكورسيزى على جائزة الأوسكار لأحسن ممثل عام 1987ومن أشهر أفلامه «الصعلوك»و«باتش كاسيدى وصندانص كيد»و«الخروج» و«غياب معجزة» و«الحكم»و«اللدغة» وعمل نيومان مع عدد من أهم المخرجين في تاريخ هوليوود مثل الفريد هيتشكوك وروبرت التمان وجون هيستون والأخوان كوين وقد تقاسم البطولة مع بعض أشهر نجمات السينما مثل أليزابيث تايلور ولورين باكال، كما شارك في البطولة مع عدد من مشاهير التمثيل مثل روبرت ريدفورد وتوم كروز وتوم هانكس.وقام أيضا ببطولة عدد من الأفلام أمام زوجته جوان وود وورد التي يعد زواجه منها من أطول الزيجات في هوليوود، وكان قد تزوجها في1958عمل نيومان مع عدد من أهم المخرجين في تاريخ هوليوود مثل الفريد هيتشكوك وروبرت التمان وجون هيستون والاخوين كوين وقد تقاسم البطولة مع بعض أشهر نجمات السينما مثل إليزابيث تايلور ولورين باكال، كما شارك في البطولة مع عدد من مشاهير التمثيل مثل روبرت ريدفورد وتوم كروز وتوم هانكس.وقام أيضا ببطولة عدد من الأفلام أمام زوجته جوان وود وورد التي يعد زواجه منها من أطول الزيجات في هوليوود، وكان قد تزوجها عام 1958.وقد أخرج لها أيضا عددا من الأفلام منها «راشيل.. راشيل» و»المقتنيات الزجاجية»،كما لعب البطولة أمامها في فيلم «صيف حار طويل» وقد حصل على جائزة الجولدن جلوب مرتين عام 1969 كأفضل مخرج عن فيلم «رايتشل، رايتشل» وفى عام 2006 حصل على جائزة أفضل ممثل في مسلسل قصير عن دوره في مسلسل انهيار إمبراطورية وبنفس الدور حصل على جائزة الإيمى وجائزة نقابة ممثلى الشاشة.قدم نيومان بعض الأدوار غير المهمة في بعض المسلسلات وبعض الأفلام السينمائية، إلى أن بدأ نجمه يظهر مع مشاركته النجم روبيرت ريدفورد في عدة أفلام أولهم فيلم «هستلر» عام 1961، ثم «كوول هاند لوك» و»بوتش كاسيدى» و»صن دانس كيد» وقد توفى «زي النهارده»فى 26سبتمبر 2008 في منزله الريفى بكونيتكت عن 83 عاما بعد معاناته لفترة طويلة مع مرض السرطان