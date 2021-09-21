أخبار عاجلة

ماكرون: على أوروبا التخلي عن «سذاجتها» حيال السياسات الأمريكية -
التلفزيون الفرنسي يسجل حلقة عن ألحان الكنائس الشرقية -
الأردن تطالب إسرائيل بالكف عن «استفزازاتها» بالمسجد الأقصى -
«البيئة»: حملات مرورية لفحص عوادم السيارات وإجراءات قانونية تجاه ١٨٢٣ سيارة مخالفة -
ندوات لتكريم «فلوكس» وإلهام شاهين..تعرف على فعاليات المهرجان القومي للمسرح غدًا -
معهد «جوتة» يفتتح مقره الجديد بوسط البلد بحضور السفير الألمانى بالقاهرة -
طالبان تتوقع تمثيل أفغانستان في الأمم المتحدة قريبا -
رئيس «الأسقفية» يترأس صلوات القداس بالسويس في جولة رعوية (صور) -
«المهن الطبية»: 40 مليون جنيه دعم من الاتحاد لـ«مشروع العلاج» -
طلاب جامعة عين شمس في زيارات ميدانية للمتاحف العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وكالة الفضاء المصرية تعلن التعاقد على إطلاق 3 أقمار صناعية في 2022

Print
وكالة الفضاء المصرية تعلن التعاقد على إطلاق 3 أقمار صناعية في 2022 وكالة الفضاء المصرية تعلن التعاقد على إطلاق 3 أقمار صناعية في 2022

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد القوصي، رئيس وكالة الفضاء المصرية، إن تعاقدت على إطلاق 3 أقمار صناعية في 2022، مشيرًا إلى أن هذه الأقمار صناعة مصرية بالكامل بدون أي خبرة أجنبية.

وتابع «القوصي»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن الإطلاق يتم من خلال أماكن معينة من الكرة الأرضية، وهذه الأماكن محدودة، وتمثل في كازخستان، وبعض الدول الأخرى، والتكلفة المادية كبيرة، ولا يمكن إنشاء قواعد للإطلاق لقمر أو اثنين من الناحية المادية.

ولفت إلى أن مصر ستطلق قمرا للاستشعار عن بعد، وتجميع هذا القمر سيكون في مصر، مضيفًا أن كل الأقمار الصناعية المصرية تدار بخبرة مصرية بنسبة 100%، فالوكالة لديها 150 متخصصًا في الفضاء، معقبًا: «مصر تضم الكثير من الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال الفضاء».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية لرعاية 2000 أسرة بالرويسات وسانت كاترين..صور

صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية لرعاية 2000 أسرة بالرويسات وسانت كاترين..صور

إنشاء كوبري على مصرف الرياينة ضمن مبادرة «حياة كريمة» بقرى أرمنت

إنشاء كوبري على مصرف الرياينة ضمن مبادرة «حياة كريمة» بقرى أرمنت

«المرأة المصرية صانعة السلام» تواصل أعمالها داخل 11 قرية في المنيا

«المرأة المصرية صانعة السلام» تواصل أعمالها داخل 11 قرية في المنيا

«الخزانة العامة وسك العملة» تُشارك في معرض رحلة النقود في مصر عبر العصور

«الخزانة العامة وسك العملة» تُشارك في معرض رحلة النقود في مصر عبر العصور