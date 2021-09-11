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«النهضة» ترفض «محاولات انتهاك قواعد دستور 2014»

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«النهضة» ترفض «محاولات انتهاك قواعد دستور 2014» «النهضة» ترفض «محاولات انتهاك قواعد دستور 2014»

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أعلنت حركة «النهضة» التونسية رفضها القاطع لما اعتبرته «محاولات للدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور».

وجاء ذلك في بيان للحركة عقب تصريحات وليد الحجام مستشار الرئيس قيس سعيد، حول اعتزام الأخير تعليق العمل بالدستور.

وشدد البيان على «رفض الحركة القاطع لمحاولات بعض الأطراف المعادية للمسار الديمقراطي، وخاصة من بعض المقربين من رئيس الدولة، الدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور».

وأوضحت «النهضة» أن «دستور 2014 مثل أساس التعاقد السياسي والاجتماعي وحظي بتوافق جل العائلات السياسية ورضى شعبي واسع، كما مثل أساسا للشرعية الانتخابية لكل المؤسسات التنفيذية والتشريعية بتونس».

وحذرت الحركة من أن «هذا التمشي سيؤدي حتما بالنظام إلى فقدان الشرعية والعودة للحكم الفردي والتراجع عن كل المكتسبات الديمقراطية وضمانات الحريات وحقوق الإنسان».

وأكد البيان أن «الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي والصحي الخطير الذي تمر به تونس، يستوجب التسريع بتشكيل حكومة شرعية تنال ثقة البرلمان وتضع في أولوياتها إنجاز برنامج إنقاذ يعالج الأوضاع المتردية».

كما شددت الحركة على «أهمية الحوار الوطني الشامل لإصلاح الأوضاع واستكمال بناء المؤسسات الدستورية إعلاء للسيادة الوطنية واستقلالية الخيارات الوطنية الكبرى».

المصرى اليوم

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