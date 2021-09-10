قطع المياه اليوم عن 21 منطقة في القاهرة والجيزة لمدة تصل الى 12 ساعة (المناطق والمدة)

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أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال تحويل وتخفيض منسوب خط مياه الشرب الرئيسي قطر 1200 مم القادم أعلي ترعه الزمر أمام شارع عدوي سليم بمنطقه العمرانية وذلك في اطار تنفيذ مشروع محور ترعه الزمر.

وتنوه محافظة الجيزة بان الامر سوف يتطلب قيام الشركه بغلق المياه عن الخط الرئيسي قطر 1200 مم لتنفيذ أعمال الربط مما ينتج عنه قطع المياه لمدة ١٢ ساعة وذلك اعتباراً من الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة الموافق ١٠ / ٩ /٢٠٢١ حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ١١/ ٩ / ٢٠٢١.

وتنوه محافظة الجيزة بان المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه هي ( الزهراء ،المنيب، القصبي، ارض البحر، جسر الكنيسه، الكنيسه، شارع ربيع الجيزى ومتفرعاته، العمرانيه الغربيه، الطالبيه الهرم، الكوم الاخضر، شارع العروبة ومتفرعاته من الطالبيه حتى المريوطية هرم، مشعل، شارع زغلول، شارع اللبيني، نازله السيسي، نزله البطران، كفر المنفي، كفر الجبل.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه للمناطق المتأثرة.

كما كلف المحافظ رؤساء الأحياء المختصة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات.

وتشير المحافظة بان شركه مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محمله بالمياه النقيه الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتاثرة والطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فوري .

كما أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن مناطق: (شبرا الخيمة بالكامل – بهتيم بالكامل)، وذلك اعتبارا من الساعة الـ 12 منتصف ليل اليوم الجمعة الموافق 10- 09- 2021، وحتى الساعة الـ 4 صباح الغد السبت الموافق 11–09–2021، وذلك لمدة 4 ساعات، نظراً لأعمال التركيبات الميكانيكية الخاصة بتوسعات محطة مياه شبرا الخيمة.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.