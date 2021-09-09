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دولة تُخَير موظفيها.. تلقي اللقاح أو الاستقالة

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دولة تُخَير موظفيها.. تلقي اللقاح أو الاستقالة دولة تُخَير موظفيها.. تلقي اللقاح أو الاستقالة
بينهم 100 ألف مدرس

دولة تُخَير موظفيها.. تلقي اللقاح أو الاستقالة

كشفت حكومة دولة إفريقية، أنها ستُلزم الموظفين العموميين -بمن فيهم المدرسون- بتقديم استقالاتهم إذا لم يتلقوا اللقاح المضاد لكورونا؛ في مسعى لزيادة الإقبال على التطعيم في البلاد.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وزير العدل في زيمبابوي، زيامبي زيامبي، قوله: "إذا كنتم موظفين حكوميين، رجاء تلقوا اللقاح لتحموا أنفسكم والآخرين".

وأضاف: "إذا ما كنتم تريدون المجاهرة بحقكم في عدم التطعيم، فاستقيلوا"؛ مشيرًا إلى أن "هذا التدبير ينطبق أيضًا على المدرسين".

وسبَق لسلطات هذا البلد الواقع في إفريقيا الجنوبية، أن فرضت إلزامية التطعيم على الراغبين في ارتياد الأسواق والنوادي الرياضية والمطاعم والجامعات لإجراء الامتحانات. وألزمت أيضًا بعضُ الشركات الخاصة موظفيها بتلقي اللقاح.

وأثارت هذه التدابير استياء البعض، وأدت إلى اكتظاظ مراكز التطعيم ذات التجهيزات المتواضعة والتي من الشائع أن تبدأ طوابير الانتظار التشكل أمامها عند الرابعة صباحًا.

وتضم زيمبابوي نحو 300 ألف موظف عمومي، من بينهم 100 ألف مدرس. واعترض اتحاد النقابات في البلد على إلزامية تطعيم الموظفين في أغسطس الماضي أمام القضاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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