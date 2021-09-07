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«فريدة» يواصل عروضه على «الطليعة»

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«فريدة» يواصل عروضه على «الطليعة» «فريدة» يواصل عروضه على «الطليعة»

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يواصل العرض المسرحى «فريدة» من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفنى للمسرح عروضه، وسط إقبال كبير من الجمهور، ويدور العرض حول ممثلة تتذكر رحلتها الفنية، وما آلت إليه من نجاح وفشل خلال حياتها، وهو عن نص «أغنية البجعة» لأنطوان تشيكوف، من كتابة وإخراج أكرم مصطفى، ومن بطولة عايدة فهمى، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبدالله، موسيقى محمد حمدى رؤوف، تصميم ملابس شيماء عبدالعزيز، ماكياج روبى مهاب. وكان العرض قد افتتح مؤخرا من الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، وبحضور المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الطليعة، وعدد من الإعلاميين والمسرحيين، وسط إقبال جماهيرى كبير.

ويستمر العرض بقاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة يوميا، ماعدا الثلاثاء فى السابعة والنصف مساء.

المصرى اليوم

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