تفاصيل بلاغ الأهلي ضد إبراهيم عيسي بعد أزمة «شعار نازي» وموقف «الإعلاميين»

مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عقد اجتماعًا مساء اليوم الأحد بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة.



وعقب الجلسة قرر المجلس تكليف المستشار القانوني للنادي بتقديم بلاغ عاجل إلى النائب العام، وآخر إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد أحد الإعلاميين، الذي تجاوز كل حدود المهنية والمسئولية، وراح يحث على الكراهية وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن، وشبَّه النادي الأهلي وجماهيره بـ«النازية».

كما قرر المجلس تحويله إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، باعتباره عضوًا عاملًا بالنادي، نظرًا لما بدر منه من تجاوز وخروج عن قيم ومبادئ الأهلي، مخالفًا بذلك نص المادتين «102 و103» من لائحة النظام الأساسي للنادي.

وتعود الازمة إلى أحدى الحلقات التي قدمها الإعلامي ابراهيم عيسي واستضاف خلالها حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، وتحدث الأول عن شعار المارد الأحمر الذي اعتبره نازيًا.

ولم يصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ردًا أو تعليق حول الأزمة حتى الآن، وسط تقارير تؤكد أن المجلس لا يرى تجاوز من عيسي وحديثه يندرج تحت حرية الرأي.