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منتدى بتانة الأدبي يناقش رواية سوناتا عزيزة للكاتبة أميرة بهي الدين

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منتدى بتانة الأدبي يناقش رواية سوناتا عزيزة للكاتبة أميرة بهي الدين منتدى بتانة الأدبي يناقش رواية سوناتا عزيزة للكاتبة أميرة بهي الدين

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بعد انقطاع طارئ بسبب كوفيد 19 يعاود منتدى بتانة الأدبى والثقافى نشاطه بأمسية تقام مساء الأول من سبتمبر بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك. ويستهل المنتدى فعالياته بحفل توقيع ومناقشة رواية سوناتا عزيزة أحدث إصدارات الكاتبة أميرة بهي الدين بمشاركة الناقد الدكتور يسرى عبدالله، والناقد والمبدع الدكتور محمد سليم شوشة بحضور لفيف من الأدباء والمثقفين.

وتناقش بهي الدين «سوناتا عزيزة» وأحداثها التي تمتد منذ ثلاثينات القرن الماضي وحتى 2010، وتحكي الرواية عن بطلتها «عزيزة هانم» التي عاشت حكايتها وحياتها ما بين عوالم وأماكن وثقافات مختلفة، ما بين حلوان وكفر السعداوي في ، وبيرن وجينيف في سويسرا وتمتد أحداث الرواية من مقاهي مدينة انسي الفرنسية إلى مدرسة الراهبات بالمنصورة .

تعزف البطلة «عزيزة هانم» عبر أحداث الرواية نغمتها «سوناتا عزيزة» تحكي رحلتها حياتها التي عاشتها برفقة شوبان الذي صاحبها أيامها، تبكي بأوتار «ذكريات الماضي» وتحكي عن كل الليالي الموحشة التي عاشتها بنغمات «رياح الشتاء» وتبتسم ابتسامتها النهارية بالوان وبهجة «فالس الربيع»..

وتعد «سوناتا عزيزة» هي الرواية الأحدث لأميرة بهي الدين بعد «برديات مدن الياسمين» وروايات «أنا كنت عيدك، يوميات ميت، موال الوصل والوجع، تعويذة العشق والدموع، العيد»، بخلاف مجموعاتها القصصية التي بدأت نشرها منذ عام 2010.

المصرى اليوم

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