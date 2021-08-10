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مناورة وتطبيقات تكتيكية يفرضها جارديم في تدريبات الهلال .. والإدارة تسعى إلى تسجيل بيريرا

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مناورة وتطبيقات تكتيكية يفرضها جارديم في تدريبات الهلال .. والإدارة تسعى إلى تسجيل بيريرا مناورة وتطبيقات تكتيكية يفرضها جارديم في تدريبات الهلال .. والإدارة تسعى إلى تسجيل بيريرا

مناورة وتطبيقات تكتيكية يفرضها جارديم في تدريبات الهلال .. والإدارة تسعى إلى تسجيل بيريرا

عاود الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الثلاثاء تدريباته بعد الراحة يوم أمس الاثنين استعدادًا لخوض مواجهة الطائي الوافد الجديد لدوري المحترفين يوم السبت القادم ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ركز مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في المران على الجانب الفني، وتخلل الحصة التدريبية مناورة فنية وتطبيقات تكتيكية متنوعة.

وقد منح الجهاز الفني "ناصر الدوسري" راحة عن التدريب بمناسبة احتفاله بزفافه أمس، ويواصل الفريق يوم غدٍ الأربعاء تدريباته تحضيرًا لمنافسات الموسم الجديد.

وفي سياق متصل تعمل إدارة نادي الهلال على تسجيل البرازيلي ماثيوس بيريرا المنضم حديثًا لصفوف الفريق قادمًا من ويست بروميتش الإنجليزي في واحدة من أكبر صفقات الدوري السعودي، وذلك بعد إسقاط الإيطالي سيباستيان جيوفينكو الذي كان قريبًا من الانتقال لنادي باوك اليوناني الذي يقوده الروماني رازفان لوشيسكو قبل تعثر المفاوضات بين الطرفين.

وسيحل بيريرا بديلاً عن جيوفينكو الذي كان الأقرب لمغادرة أسوار النادي، حيث يمتلك العديد من العروض المقدمة لكسب خدماته من أندية إيطالية إلا أن باوك اليوناني كان العرض الأبرز قبل تعثر المفاوضات مجددًا، حيث يتوقع أن تفتح إدارة النادي خطوطًا إضافية من المفاوضات مع الأندية الراغبة بخدمات جيوفينكو من أجل رحيل اللاعب الإيطالي عن صفوف الفريق وتسجيل بيريرا رسميًا في كشوفات الفريق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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