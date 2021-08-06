قادمًا من صفوف فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.. بيريرا هلاليًّا لخمس سنوات

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أعلن نادي الهلال، يوم الجمعة، إتمام تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي ماثيوس بيريرا بعقدٍ يمتدّ لمدة خمس سنوات قادمًا من صفوف فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

وأوضح النادي في بيان رسمي نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إتمام التعاقد مع اللاعب البرازيلي قائلًا: "وقع سعادة رئيس مجلس إدارة النادي "فهد بن سعد بن نافل" اليوم الجمعة، عقد انتقال البرازيلي "ماثيوس بيريرا" إلى الهـلال؛ قادمًا من نادي "ويست بروميتش" الإنجليزي".

وأضاف: "يمتد عقد "ماثيوس بيريرا" مع الهلال لمدة خمس سنوات بموجب العقد المبرم، وتمت مراسم التوقيع اليوم في فندق "فور سيزونز" جورج الخامس في العاصمة الفرنسية باريس".

وتابع البيان: "تقـرر أن يرتدي "بيريرا" القميص رقم "15" في فريق الهلال الأول لكرة القدم، وينتظر أن يصل "بيريرا" مساء اليوم إلى الرياض على متن الطائرة الخاصة التي تقل رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل".

وبدأ بيريرا، 25 عامًا، مسيرته مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي قبل إعارته إلى عدة فرق؛ منها نرمبرغ الألماني، ومن ثم إلى وست بروميتش الإنجليزي، قبل انتقاله إلى الأخير في 2020.

وفي موسميه مع وست بروميتش استطاع بيريرا تسجيل 20 هدفًا، وصناعة 26 خلال 77 مباراة فقط بين بطولتَي الدرجة الأولى والدوري الممتاز الموسم الماضي.