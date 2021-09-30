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رئيس تونس لبودن: «أنت دخلت التاريخ والعالم كلّه يتحدّث عنك»

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رئيس تونس لبودن: «أنت دخلت التاريخ والعالم كلّه يتحدّث عنك» رئيس تونس لبودن: «أنت دخلت التاريخ والعالم كلّه يتحدّث عنك»

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قال رئيس تونس، قيس سعيّد، خلال استقباله نجلاء بودن، المكلّفة بتشكيل ، في قصر قرطاج، اليوم الخميس، إنّ هذا اللقاء يندرج في إطار التشاور المستمر من أجل تشكيل حكومة تقوم على معايير الوطنية والقدرة على العمل والإنجاز لصناعة تاريخ جديد لتونس والاستجابة للمطالب المشروعة للشعب التونسي.

وأضاف «أنت دخلت التاريخ والعالم كلّه يتحدّث عن أول امرأة عربية تتولى رئاسة الحكومة.. نحن نصنع التاريخ معًا وسنواصل» وفق تعبيره.

وأكّد رئيس الجمهورية أنّ تكليف نجلاء بودن شرف لتونس وللمرأة التونسية، متابعًا «أنا على يقين من أنك ستنجحين في هذه المهمة التي قبلت بها».

المصرى اليوم

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