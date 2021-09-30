وزير الطيران المدني يبحث مع وزير سياحة جزر القمر العلاقات الثنائية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، بمقر الوزارة، حمد سعيدى وزير السياحة والبيئة بجمهورية جزر القمر المتحدة، وعطاء افندى سفير القمر المتحدة بالقاهرة لبحث العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدنى، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني وباسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران للشؤون الدولية والإعلام والطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية.

وتناول اللقاء مناقشة أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مجالات النقل الجوى، وبخاصة في مجالات الملاحة الجوية والتدريب، ودراسة الاتفاقية الثنائية للنقل الجوى الموقعة بين البلدين.

وفى بداية اللقاء رحب وزير الطيران المدني بوفد دولة القمر المتحدة الشقيقة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون مع جميع الشركاء وبخاصة دولة القمر المتحدة التي تعد من أهم محطات التجارة وتتمع بمقومات جاذبة، وأشار وزير الطيران إلى العلاقات الوطيدة في محتلف المجالات ورحب الوزير بالتعاون الفعال مع دولة القمر المتحدة مؤكدًا أهمية فتح آفاق تعاون جديدة في مجال الطيران المدنى بما يساهم في زيادة التقارب بين البلدين وذلك تماشيًا مع استراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة المصرية.

كما أعرب وزير السياحة والبيئة عن سعادته بهذا اللقاء مشيرًا إلى أن التعاون بين وزارة الطيران المدنى المصرى ودولة القمر المتحدة في مجالات وأنشطة النقل الجوى المختلفة سيساهم في تحقيق عوائد اقتصادية وتنموية للبلدين، معربًا عن تطلع بلاده إلى تدعيم العلاقات الثنائية في شتى المجالات وبحث سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وآليات تعزيز الاستثمارات المصرية في جزر القمر، وذلك في ضوء ما تتمتع به الشركات المصرية من إمكانيات وخبرات واسعة وسمعة متميزة على الأصعدة العربية والأفريقية والعالمية. والاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة لدعم الخطط التنموية للحكومة القمرية، كما أثنى الوزير على الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة في مطارات جمهورية مصر العربية.

من جانبه أعرب سفير دولة جزر القمر المتحدة عن تقديره للعلاقات المثمرة بين البلدين في صناعة النقل الجوى، مشيدًا بالتطوير الذي حققه قطاع الطيران المدنى خلال الفترة الحالية، مؤكدًا تطلع بلاده إلى مزيد من التعاون حيث إن هناك علاقات ممتدة مع مصر منذ عقود عديدة في العديد من المجالات فضلاً عن مواصلة التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين.