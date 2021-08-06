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وكيل صحة الشرقية يتفقد قافلة علاجية بصان الحجر ضمن حياة كريمة

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية عبدالعزيز الإمام التابعة لمدينة صان الحجر، والتي بدأت صباح أمس الخميس وتستمر حتي مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، وخاصة في المناطق النائية.

تابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية توقيع الكشف الطبي على المرضي بالقافلة، وذلك في التخصصات الطبية المختلفة والتي تشمل «الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، الجلدية والتناسلية، تنظيم الأسرة، الرمد، أنف وأذن»، وإجراء الفحوصات المعملية والكشف عن أمراض السكر والضغط، وصرف العلاج اللازم للمرضي مجاناً، وبلغ من تم توقيع الكشف الطبي عليهم من أهالي القرية حتي وقت الزيارة أكثر من ١٣٠٠ مريض، وقام وكيل الوزارة بالتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي أثناء العمل،.

وأكد وكيل الوزارة على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، ووجه بتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما قام بمتابعة جلسات التوعية الصحية والتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وأهمية الكشف المبكر لأورام الثدي، والمشاركة في المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين، والمتابعة الصحية أثناء فترة الحمل وما بعد الولادة.

المصرى اليوم

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