إيران وإسرائيل.. حسابات معقدة تحدد مصير «حرب الظل» بعد التصعيد

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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلى بينى جانتس استعداد إسرائيل لشن هجوم عسكرى على إيران، واصفًا إياها بأنها «مشكلة عالمية»، فيما ينذر بخروج المواجهة بين إسرائيل وإيران من منطقة الظل إلى العلن، على خلفية عمليتين خلال أقل من أسبوع: واحدة استهدفت سفينة فى خليج عمان، والأخرى ناقلة نفط فى بحر العرب نتج عنها مقتل اثنين من طاقمها، وتم توجيه الاتهامات فيهما إلى إيران.

وفى مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، رد جانتس بـ«نعم» على سؤال عما إذا كانت إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران، وذلك بعد ساعات من تصريحه خلال موجز صحفى بأن طهران الآن على بعد 10 أسابيع فقط من الحصول على مواد انشطارية سوف تمكنها من تصنيع قنبلة نووية.

وقال الوزير الإسرائيلى إن «إيران من دون أدنى شك تحاول تحدى إسرائيل على عدة أصعدة، ولذلك تعزز نفوذها فى لبنان وغزة وتنشر قوات تابعة لها فى سوريا والعراق، بالإضافة إلى دعم جماعة الحوثيين فى اليمن».

وشدد جانتس على أن «إسرائيل بدورها مستعدة لمواجهة إيران على أصعدة مختلفة»، مشيرا فى الوقت نفسه إلى ضرورة أن تعزز قدراتها فى هذا المجال «لأن هذا الأمر يؤثر بشكل مباشر على مستقبلها». وقال: «نتصرف بطرق مختلفة وبكثافة مختلفة، وسنستمر فى فعل ذلك».

ودعا الوزير الإسرائيلى المجتمع الدولى إلى إدراك أن إيران «ليست مشكلة خاصة بإسرائيل بل مشكلة عالمية»، كما ألقى باللوم مجددًا على طهران فى الهجوم الذى استهدف الأسبوع الماضى ناقلة النفط «ميرسر ستريت» قبالة سواحل سلطنة عُمان. وقال: «يجب إيجاد توازن سياسى استراتيجى بين إسرائيل والمجتمع الدولى تجاه إيران. يتعين على العالم والمنطقة التعامل مع طهران أيضا من الناحية العسكرية».

الرئيس العراقى برهم صالح يسير مع الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى

كما ندد رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت بالهجوم على الناقلة. وتحدث عن عمل عدوانى من جانب طهران، باعتباره عملًا لا يهدد إسرائيل فقط، بل المصالح العالمية وحرية الملاحة والتجارة الدولية.

ومن خلال عمليات تخريب وضربات صاروخية وقتل متعمد منذ أشهر، تقف إسرائيل وإيران على خط المواجهة بطرق مختلفة.

وخلال هذا الأسبوع، تعرضت السفينة «اسفلت برينسس» لعملية قرصنة محتملة، إذ اقتحم مسلحون السفينة حين دخلت خليج عُمان يوم الثلاثاء الماضى، ليجبروها على تغيير اتجاهها نحو إيران. وفى فجر اليوم التالى ترك المختطفون السفينة وسمحوا لها بالاستمرار فى طريقها. وفى نفس اليوم (الأربعاء)، أطلقت صواريخ من لبنان على إسرائيل ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الحادث، لكن إسرائيل وجهت أصابع الاتهام إلى حزب الله اللبنانى.

والأمر كذلك غير واضح بالنسبة لمن يقف خلف اختطاف السفينة «أسفلت برينسس»، فالحكومة البريطانية تقول إن ميليشيات مرتبطة بإيران تقف خلف العملية. أما المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده فقد قال إن «الحوادث المبلغ عنها فى الخليج الفارسى والمنطقة الأوسع تبدو مشبوهة».

وبالفعل، فإن اختطاف السفن يتناسب مع تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران- حسبما يقول جونتر ماير، رئيس مركز دراسات العالم العربى فى جامعة ماينتس الألمانية، للإذاعة الألمانية «دويتشه فيلله»: «الطرفان يخوضان حربا غير معلنة منذ بداية عام 2019، وصارت أكثر وضوحا فى شهر مارس الماضى. خلالها حدثت الكثير من المواجهات بين الطرفين».

خلال الأسبوع الماضى، دخل إلى حلبة الصراع بين الطرفين بُعد خطير آخر باستهداف ناقلة النفط «إم تى ميرسر ستريت» بطيارة من دون طيار، قتل على إثرها اثنان من طاقمها: واحد رومانى والآخر بريطانى الجنسية. وقد حمّلت الولايات المتحدة وبريطانيا، إيران، مسؤولية الحادث.

سقوط ضحايا نتيجة هذا الاستهداف منح الصراع دفعة أخرى، حسبما يقول «ماير»: «بهذا، ارتفعت حظوظ إسرائيل فى الحصول على دعم دولى أكبر، وهو أمر ذو أهمية للإسرائيليين».

إبراهيم رئيسى خلال حفل تنصيبه رئيساً لإيران

حتى الآن اقتصر الصراع على وسائل عسكرية ضمن قواعد لعبة معينة. وليس سرا أنه ما يمكن أن يطلق عليه «حربا خفية فى الظل» تدور بين إسرائيل وإيران- حسبما تنقل وكالة الأنباء الألمانية عن رئيس المخابرات الإسرائيلية السابق آموس جادين، فى إشارة منه إلى التهديد الذى تواجهه إسرائيل من تواجد ميليشيات تابعة لإيران فى اليمن والعراق ولبنان.

ويوضح «جادين» منطق الصراع المحتدم بين إسرائيل وإيران، قائلا إن «حرب الظل» هى حرب تظهر على كل الجبهات: فى البحر، فى الجو، وحتى على الإنترنت وفى بعض الأحيان على الأرض. ويرى جايدن أن مثل هذه الحرب تبقى محدودة ضمن نطاق معين. فرغم أن كلا الطرفين يوجهان الضربات إلى بعضهما، لكنهما لا يعلنان المسؤولية.. هذا جزء من اللعبة: «من لا يتحمل المسؤولية لا يجبر الآخر على الرد».

بجانب صراعات إقليمية محدودة، تدور حرب الظل هذه فى المقام الأول حول البرنامج النووى الإيرانى، كما يقول الباحث فى شؤون الشرق الأوسط «ماير»: «إيران تدفع ببرنامجها، وإسرائيل عازمة على إيقافه».

ظهر هذا بشكل أوضح منذ إجراء محادثات لاستئناف العمل بالاتفاق النووى فى فيينا. «إسرائيل مقتنعة بأن إيران تعمل أيضا على صيغة عسكرية لهذا البرنامج، تُمكن إيران فى النهاية من صنع قنبلة نووية. وترى إسرائيل أن هذا يشكل تهديدا وجوديا لها». وبحسب ماير، فإن «إسرائيل تريد منع ذلك بأى طريقة».

مع حادث الهجوم على الناقلة «إم تى ميرسر ستريت»، الذى تُوجه فيه أصابع الاتهام إلى إيران، تكون إسرائيل قد اقتربت من هدفها خطوة.. فاستهداف هذه الناقلة بالذات لم يكن أبدا محل مصادفة. فالناقلة تحمل علم ليبيريا، وتملكها شركة يابانية، لكن تديرها شركة زودياك ماريتيم المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلى إيال أوفير.. وبحسب مصادر أمريكية فإن الطائرات المُسيّرة التى استهدفت الناقلة إيرانية الصنع.

وأكد الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى أنه سيدعم أى خطط دبلوماسية تؤدى إلى رفع العقوبات الأمريكية، لكنه شدد على أن سياسة الضغوط والعقوبات لن تدفع إيران للتراجع عن حقوقها، وذلك بعد أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان.

يقول ماير: «بموت اثنين من طاقم الناقلة، يمكن لإسرائيل تبرير عمل عسكرى أكثر عدوانية ضد إيران». وإذا ما فعلت ذلك فإنها ستتسبب برد فعل إيرانى عنيف أيضا. ووفقا للحسابات فى إسرائيل: سينحاز الرأى العام الغربى إلى جانب إسرائيل. «بهذا ستقوى شوكة إسرائيل سياسيا ودبلوماسيا، وعلى هذا الأساس يمكنها إحباط البرنامج النووى الإيرانى بطريقة أكثر فاعلية».

وفى طهران، فهم البعض خطورة استهداف ناقلة نفط ما نتج عنه وفاة عاملين يحملان جنسيتى طرفين آخرين.. فبعد إعلان قناة «العالم» الإيرانية أن الهجوم جاء ردا على هجمات إسرائيلية على مواقع عسكرية إيرانية فى سوريا، جاء النفى يوم الاثنين على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده بالقول إن إيران لا علاقة لها بالهجوم، وإنه يجب على أى شخص تقديم أى أدلة تشير إلى ضلوع إيران فى هذه الهجمات، ثم ألقى باللوم على دولة أخرى تتسبب فى «انعدام الأمن والإرهاب والعنف»- ويعنى بها: إسرائيل.

تأتى هذه التفاعلات لتزيد تكهنات الكثيرين بقرب وقوع عمل عسكرى إسرائيلى مدعوم من قوى عالمية وأطراف إقليمية، لكن البعض يستبعد ذلك معتمدا على أن إسرائيل تدرك جيدا أنها إذا كانت تعانى مشقة كبيرة على الصعيدين العسكرى والاقتصادى عند مواجهة أى ذراع لإيران فى المنطقة، سواء كانت المواجهة مع حزب الله اللبنانى أو حركة حماس الفلسطينية.. فكيف سيكون الوضع بالنسبة لإسرائيل إذا فتحت مواجهة مباشرة مع الحاضنة الأم إيران؟!.