أخبار عاجلة

فيضانات عارمة تقتل 8 إيرانيين شمال البلاد -
تأجيل محاكمة 5 متهمين بـ«داعش الزاوية الحمراء» إلى 23 أغسطس -
تقسيمة قوية بين اللاعبين في ختام مران الزمالك -
منسق «القضاء على سوء التغذية»: رصدنا انتشار «الأنيميا» و«السمنة» بـ6 محافظات (فيديو) -
الأهلي يحتفل بذكري الفوز على ريال مدريد فى مباراة القرن -
ما الفرق بين الفيلم الروائي والتسجيلي .. سؤال تجيب عنه مكتبة مصر -
الزمالك يواجه المجد السكندري وديا الأحد المقبل -
في ذكرى انفجار بيروت.. البطريرك الراعي يقول اللبنانيون يطالبون بتحقيق العدالة -
الرئيس الجزائري يعلن نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات المحلية -
نايف الطورة في تسجيل جديد : كل الشكر للملك والهاشميون ضمانة للاردنيين والبلاد - فيديو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأردن يبدأ في تطعيم الأطفال من عمر 12 عامًا فأكثر بلقاح "كورونا"

Print
الأردن يبدأ في تطعيم الأطفال من عمر 12 عامًا فأكثر بلقاح "كورونا" الأردن يبدأ في تطعيم الأطفال من عمر 12 عامًا فأكثر بلقاح "كورونا"
التلقيح لا يحتاج لموعد مسبق

الأردن يبدأ في تطعيم الأطفال من عمر 12 عامًا فأكثر بلقاح

يبدأ الأردن تطعيم الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فأكثر ضد مرض "كوفيد-19" اعتبارًا من الأحد المقبل؛ بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم (السبت).

وأوضحت وزارة الصحة أنه يمكن إعطاء لقاح فايزر- بيونتك للأطفال، بموافقة ولي الأمر دون الحاجة إلى موعد مسبق.

ويأتي القرار في الوقت الذي رفع فيه الأردن معظم القيود في بداية يوليو، وأعاد فتح الصالات الرياضية وحمامات السباحة والنوادي الليلية في الفنادق، بعد انخفاض الإصابات من ذروتها في مارس عندما كان يجري تسجيل آلاف الإصابات الجديدة يوميًّا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيضانات عارمة تقتل 8 إيرانيين شمال البلاد

فيضانات عارمة تقتل 8 إيرانيين شمال البلاد

"الداخلية" توقّع اتفاقيتين مع "نوبكو" لتأمين الأدوية والدعم اللوجستي

"الداخلية" توقّع اتفاقيتين مع "نوبكو" لتأمين الأدوية والدعم اللوجستي

"العصيمي": المملكة تفتح ذراعيها للراغبين بالبناء والتنمية ونبذ التفرقة

"العصيمي": المملكة تفتح ذراعيها للراغبين بالبناء والتنمية ونبذ التفرقة

وزير الخارجية يؤكد محافظة السعودية على مساهماتها المستمرة في إعادة إعمار لبنان

وزير الخارجية يؤكد محافظة السعودية على مساهماتها المستمرة في إعادة إعمار لبنان