سوهاج : لا زيادة في تعريفة ركوب السيارات

اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أنه لا توجد أي زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي، عقب إعلان الزيادة الطفيفة في أسعار البنزين فقط، مع ثبات أسعار السولار والمازوت.
وقال محافظ سوهاج- في تصريحات اليوم- إنه وجه رؤساء الوحدات المحلية، ومسئولي إدارة المواقف والنقل بالمحافظة، بالتنسيق مع إدارة مرور سوهاج، وتكثيف الجولات الميدانية والمرور على كافة المواقف، وخطوط سير مركبات النقل، للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة سابقا من المحافظة، والإلتزام بالمسارات وخطوط السير المحددة للسيارات، ووضع ملصق على جميع السيارات يوضح التعريفة، وخط السير.
وشدد محافظ سوهاج، على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم مع المخالفين لتلك القرارات.