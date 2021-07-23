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سوهاج : لا زيادة في تعريفة ركوب السيارات

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سوهاج : لا زيادة في تعريفة ركوب السيارات سوهاج : لا زيادة في تعريفة ركوب السيارات

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أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أنه لا توجد أي زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي، عقب إعلان الزيادة الطفيفة في أسعار البنزين فقط، مع ثبات السولار والمازوت.

وقال محافظ سوهاج- في تصريحات اليوم- إنه وجه رؤساء الوحدات المحلية، ومسئولي إدارة المواقف والنقل بالمحافظة، بالتنسيق مع إدارة مرور سوهاج، وتكثيف الجولات الميدانية والمرور على كافة المواقف، وخطوط سير مركبات النقل، للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة سابقا من المحافظة، والإلتزام بالمسارات وخطوط السير المحددة للسيارات، ووضع ملصق على جميع السيارات يوضح التعريفة، وخط السير.

وشدد محافظ سوهاج، على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم مع المخالفين لتلك القرارات.

المصرى اليوم

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