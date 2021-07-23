باللهجة اللبنانية.. بلقيس تطرح أغنيتها الجديدة «جبار»

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طرحت المطربة بلقيس منذ قليل أحدث أغنياتها والتي تحمل إسم «جبار» عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وهي من كلمات وألحان رامي الشافعي ومن توزيع عمر صباغ.

واختارت بلقيس في أغنيتها الجديدة «جبار»؛ أن تقدم للجمهور اللهجة اللبنانية خاصة أنها تعتبر المطربة الخليجية الأولى التي تغني باللهجة اللبنانية؛ وقدمت أيضا من قبل عدد من الأغنيات بلهجات مختلفة سواء بالعراقية أو المغربية أو اللهجة المصرية مؤخرا بانتهائها من تسجيل أغنية «دبلوماسي» المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وصورت المطربة بلقيس مؤخرا اغنية «جبار» في بيروت مع المخرج اللبناني ايلي فهد ووصلت في ساعات قليلة منذ طرحها بنسبة مشاهدة وصلت لأكثر من 100الف مشاهد؛ ما جعلها تحتل تريند تويتر داخل مصر في أولى ساعات طرح الأغنية ورغم أن الأغنية تنتمي للهجة اللبنانية وبلقيس تعتبر مطربة خليجية إلا أن الأغنية حققت رواجا كبيرا مع الجمهور المصري .

وتستعد بلقيس خلال الفترة المقبلة لحدثين هامين في مصر الأول هو تقديم حفل غنائي ضخم على مسرح النافوره بدار الأوبرا يوم الثاني عشر من أغسطس المقبل مع المايسترو احمد طه؛ إضافة إلى أنها تستعد لطرح أغنية باللهجة المصرية لاول مرة تعاونت من خلالها مع الملحن عزيز الشافعي الذي كتب ولحن الأغنية .

يذكر أن بلقيس طرحت خلال الشهر الماضي اغنيتان حققت خلالهم تريند اليوتيوب لفتره طويلة وهي أغنية «ممكن» التي قدمتها كدويتو غنائي مع المطرب العراقي سيف نبيل وتجاوزت عدد مشاهدتها حتي الآن لأكثر من ٧٥ مليون مشاهدة. وأغنية «انتهي» التي كتب كلماتها مشاري إبراهيم وألحان عبدالعزيز الويس وتوزيع على المتروك وتعاونت بلقيس في الاغنيتان مع المخرج اللبناني دان حداد.