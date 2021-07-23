مصدر أمني يكشف حقيقة مشاجرة بين عائلتين في أسيوط والتراشق بالحجارة

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كشف مصدر أمني حقيقة ما تم تداوله من مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى تتضمن حدوث مشاجرة بين عائلتين بمحافظة أسيوط وتراشق طرفيها بالحجارة.

قال المصدر :«بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بأسيوط بحدوث مشاجرة بين عائلتين بدائرة مركز شرطة القوصية طرف أول (4) أشخاص محددين ، طرف ثانى (5) أشخاص، محددين، على إثر حدوث مشادة كلامية بين عدد من أطراف العائلتين لاعتراض أحد الأشخاص من الطرف الثانى على قيام أحد أفراد الطرف الأول بركن مركبة توك توك بالشارع العام مما أعاق حركة المرور».

أضاف المصدر :«على إثر ذلك قام الطرفين بالتراشق بالحجارة وإحتماء البعض منهم داخل مسجد كائن بذات العنوان بين منازل العائلتين، الأمر الذي أدى إلى تحطم عدد من نوافذ المسجد وإصابة (4) أشخاص من الطرفين بسحجات وكدمات بالجسم،وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف وضبط أطراف المشاجرة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم».