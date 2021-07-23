حقيقة مقتل راقصة أجنبية شهيرة في التجمع الخامس : عثر على جثتها بجوار باب الأسانسير

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كشفت مصادر أمنية، حقيقة ما تردد على مواقع التواصل الأجتماعي بقتل الراقصة البرازيلية لورديانا، التي ظهرت مطربي المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا في فيديو كليب منذ 4 شهور، وقالت إن جثة الراقصة التي عثر عليها في شقة التجمع الخامس لسيدة تحمل جنسية إحدى دول جنوب شرق آسيا وليست البرازيلية لورديانا.

وقالت التحريات إن المجني عليها 26 سنة، راقصة تعمل في الفنادق، وحضرت إلى القاهرة منذ شهر 6 شهور واستأجرت شقة في منطقة التجمع الخامس، وتم العثور على جثتها بجوار باب الأسانسير في الدور الخامس التي تقيم فيه الراقصة.

كانت شرطة مباحث التجمع الخامس تلقت بلاغًا من حارس العقار اليوم الجمعة، بالعثور على جثة راقصة في الدور الخامس، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيقات وتم وتم نقل الجثة إلى المشرحة لعرضها على الطب الشرعي لكشف غموض الحادث.

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