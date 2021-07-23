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كشفت الفنانة منة فضالي، عن رأيها في أداء الفنانتين مي عمر وياسمين صبري، مشيرة إلى أن الأخيرة ممثلة ضعيفة وتشتري الشهرة بأموالها ويساندها زوجها.

وقالت فضالي، خلال حوارها ببرنامج «مع الفارس» مع الإعلامي نزار الفارس عبر قناة «الرشيد» العراقية: «مي عمر وياسمين آه ظهروا قبلي، بس ياسمين ليها ظروف خاصة ممكن جوزها بينتجلها ومي عمر بتشتغل بقالها فترة بتشتغل من مسلسل الأسطورة ومع عادل إمام بعيدًا عن محمد سامي»، وفيما يرتبط بياسمين صبري قالت إن «لها ظروف خاصة، ممكن يكون زوجها بينتج لها».

أضافت: «أنا بالنسبالي بشوف ياسمين ست جميلة، لكن ممثلة ضعيفة، هي حلوة، محتاجة تشتغل على نفسها، الحلاوة مش كل حاجة، أنا شوفتها في مسلسل ضعيفة، لكن أنا أحبها شكلًا، هي شكلها حلو وزي القمر، لكن تمثيل ضعيفة».

وردًّا على سؤال: «هل نالت شهرة أكبر من حجمها؟» قالت: «مش موضوع شهرة أكبر من حجمها، دلوقتي الناس بتشتري الشهرة، إنت دلوقتي تقدر تشتري المتابعين واللايكات».