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سفارة الجزائر بفرنسا ترفع دعوى قضائية ضد «مراسلون بلا حدود» بتهمة التشهير

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سفارة الجزائر بفرنسا ترفع دعوى قضائية ضد «مراسلون بلا حدود» بتهمة التشهير سفارة الجزائر بفرنسا ترفع دعوى قضائية ضد «مراسلون بلا حدود» بتهمة التشهير

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رفع سفير الجزائر بفرنسا محمد عنتر داود، باسم الجزائرية، دعوى أمام الهيئات القضائية الفرنسية ضد منظمة «مراسلون بلا حدود» بتهمة التشهير.

وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن الدعوى القضائية تتعلق بـ«مزاعم واردة في بيان نشرته منظمة مراسلون بلا حدود بتاريخ 19 يوليو 2021 على موقعها الرسمي مفاده أن الجزائر من بين الدول التي تحوز برنامج بيجاسوس وتستخدمه في التجسس على أطراف أخرى».

وأكدت سفارة الجزائر بفرنسا أن «هذه المزاعم المرفوضة علاوة على طابعها التشهيري والمضلل إنما تندرج في إطار تلاعبات المنظمة (مراسلون بلا حدود) المعروفة بتكالبها على الجزائر».

وأضافت أن «الجزائر وانطلاقًا من احترامها للحريات الأساسية، الفردية والجماعية، التي يكرسها دستورها ووفاء منها للمبادئ التي تحكم العلاقات الدولية تنفي قطعيًّا هذه الاتهامات».

ولفت البيان إلى أن «الجزائر تؤكد أنها لا تمتلك إطلاقًا هذا البرنامج ولم تلجأ يومًا لاستخدامه أو للتعامل أو التعاون بأي شكل من الأشكال مع أطراف لديها هذه التكنولوجيا ذات الأهداف التجسسية من أجل المساس بشرف وسمعة بلد يحترم الشرعية الدولية».

المصرى اليوم

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